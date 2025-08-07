Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă

Raluca Bădulescu a postat pe contul personal de Instagram o imagine rară cu ea în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă.

Raluca Bădulescu are 50 de ani, dar arată spectaculos și continuă să surprindă prin apariții sale. Concurenta de la Asia Express a atras toate privirile cu cea mai recentă apariție a sa în costum de baie.

Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie

În timp ce se afla pe un iaht în Ibiza, Raluca Bădulescu s-a pozat într-o ipostază incendiară. Vedeta a apărut într-un costum de baie alb, care i-a scos în evidență silueta perfect conturată.

Apariția spectaculoasă a concurentei Asia Express a fost imediat apreciată de fanii săi, strângând mii de aprecieri și comentarii. De asemenea, toată lumea a remarcat că Raluca Bădulescu a renunțat la perucă, alegând, în schimb, să își prindă părul într-o coadă.

„(...) Mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu de mare. Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistc... Am suferit pentru poza asta de m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc (...)”, este o parte din mesajul care însoțește fotografia postată de Raluca Bădulescu pe Instagram.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost la un pas să nu mai participe la Asia Express

În noul sezon Asia Express, Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț. Mulți telespectatori și fani de-ai Ralucăi așteaptă cu sufletul la gură să vadă dinamică dintre cei doi foști soți în show-ul care promite aventură și adrenalină.

Vedeta a dezvăluit, la un moment dat, că un accident aparent banal ar fi putut să o împiedice de la participarea în emisiune. Accidentul casnic era cât pe ce să îi dea planurile peste cap.

Raluca Bădulescu a povestit că purta tocuri de 12 cm și, cum se grăbea să iasă din casă, a alunecat pe jucăria pisicii, a căzut și și-a fracturat o coastă. Deși pare un accident banal, Raluca a povestit cu umorul ei caracteristic că a fost la un pas de a renunța la plecarea în Asia.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari.

Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit aceasta pentru Cancan.

Raluca Bădulescu a avut noroc și s-a recuperat mai repede decât credea, reușind astfel să plece în Asia acolo unde a format o echipă pe cinste cu Florin Stamin.

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a mai adăugat creatoarea de modă.