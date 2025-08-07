Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă

Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă

Raluca Bădulescu a postat pe contul personal de Instagram o imagine rară cu ea în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 16:20 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 16:43
Galerie
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă | Antena 1/Captură Instagram

Raluca Bădulescu are 50 de ani, dar arată spectaculos și continuă să surprindă prin apariții sale. Concurenta de la Asia Express a atras toate privirile cu cea mai recentă apariție a sa în costum de baie.

Citește și: Primele imagini cu Raluca Bădulescu și fostul soț la Asia Express. Cum au fost surprinși cei doi în cursă. Ce au observat fanii

Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie

În timp ce se afla pe un iaht în Ibiza, Raluca Bădulescu s-a pozat într-o ipostază incendiară. Vedeta a apărut într-un costum de baie alb, care i-a scos în evidență silueta perfect conturată.

Articolul continuă după reclamă

Apariția spectaculoasă a concurentei Asia Express a fost imediat apreciată de fanii săi, strângând mii de aprecieri și comentarii. De asemenea, toată lumea a remarcat că Raluca Bădulescu a renunțat la perucă, alegând, în schimb, să își prindă părul într-o coadă.

„(...) Mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu de mare. Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistc... Am suferit pentru poza asta de m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc (...)”, este o parte din mesajul care însoțește fotografia postată de Raluca Bădulescu pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arăta Raluca Bădulescu înainte să slăbească dramatic. La ce metode a apelat pentru a arăta ca acum

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost la un pas să nu mai participe la Asia Express

În noul sezon Asia Express, Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț. Mulți telespectatori și fani de-ai Ralucăi așteaptă cu sufletul la gură să vadă dinamică dintre cei doi foști soți în show-ul care promite aventură și adrenalină.

Vedeta a dezvăluit, la un moment dat, că un accident aparent banal ar fi putut să o împiedice de la participarea în emisiune. Accidentul casnic era cât pe ce să îi dea planurile peste cap.

Raluca Bădulescu a povestit că purta tocuri de 12 cm și, cum se grăbea să iasă din casă, a alunecat pe jucăria pisicii, a căzut și și-a fracturat o coastă. Deși pare un accident banal, Raluca a povestit cu umorul ei caracteristic că a fost la un pas de a renunța la plecarea în Asia.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari.

Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit aceasta pentru Cancan.

Raluca Bădulescu a avut noroc și s-a recuperat mai repede decât credea, reușind astfel să plece în Asia acolo unde a format o echipă pe cinste cu Florin Stamin.

+1
Mai multe fotografii

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a mai adăugat creatoarea de modă.

Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Miercuri, 06.08.2025, 18:37 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am...
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită Catine.ro
Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis în Polonia. Cum s-au pozat alături de fiicele lor: „Îmi place să mă întorc aici”
Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis în Polonia. Cum s-au pozat alături de fiicele lor: „Îmi place să mă...
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale, potrivit AI. Cauzele eșecului, găsite de inteligența artificială
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar păstrați-o pentru acasă”
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe Dunăre
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe... Jurnalul
M-a părăsit printr-un mesaj. După trei ani. Fără explicații
M-a părăsit printr-un mesaj. După trei ani. Fără explicații Kudika
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în... Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă Gandul
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta”
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x