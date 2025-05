Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost la un pas să nu mai participe la Asia Express. Accidentul banal care a speriat-o

Raluca Bădulescu a fost la un pas de a renunța la participarea la Asia Express, după ce a suferit un accident.

Raluca Bădulescu, concurenta Asia Express din nou sezon, a fost la un pas de a renunța la participarea la competiție.

În noul sezon Asia Express, Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț. Mulți telespectatori și fani de-ai Ralucăi așteaptă cu sufletul la gură să vadă dinamică dintre cei doi foști soți în show-ul care promită aventură și adrenalină.

Ce a pățit Raluca Bădulescu înainte de plecarea în Asia Express

Cei doi formează una dintre cele mai efervescente echipe din noul sezon Asia Express și sunt gata să impresioneze publicul și să devină una dintre echipele preferate și îndrăgite de telespectatori.

Fiind o fire carismatică, Raluca Bădulescu și fostul ei soț cu siguranță vor atrage atenția tuturor cu interacțiunile dintre ei. Deși au divorțat de ani buni, cei doi au arătat întregii țări că pot fi prieteni foarte buni, lăsând în urmă toate momentele care i-au dezbinat.

Vedeta a dezvăluit recent că un accident aparent banal ar fi putut să o împiedice de la participarea la emisiune. Accidentul casnic era cât pe ce să îi dea planurile peste cap.

Vedeta a povestit că purta tocuri de 12 cm și, cum se grăbea să iasă din casă, a alunecat pe jucăria pisicii, a căzut și și-a fracturat o coastă. Deși pare un accident banal, Raluca a povestit cu umorul ei caracteristic că a fost la un pas de a renunța la plecarea în Asia.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari.

Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit aceasta pentru cancan.ro.

Raluca Bădulescu a avut noroc și s-a recuperat mai repede decât credea, reușind astfel să plece în Asia acolo unde a format o echipă pe cinste cu Florin Stamin.

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a mai adăugat creatoarea de modă.

