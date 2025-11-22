Imagini rare cu apartamentul pe care Nadia Comăneci îl deține în Los Angeles. Cum arată casa care a costat milioane de dolari

Nadia Comăneci trăiește de ani buni în Statele Unite, acolo unde deține un apartament de milioane de dolari în Los Angeles.

Imagini cu apartamentul pe care Nadia Comăneci îl deține în Los Angeles. Cum arată casa care a costat milioane de dolari | Profimedia

Nadia Comăneci, una dintre cele mai apreciate și de renume figuri din sportul românesc, s-a mutat în Statele Unite cu decenii în urmă, s-a căsătorit și trăiește o viață fericită pe continentul nord-american. Fosta gimnastă deține un apartament de milioane de dolari în Los Angeles, acolo unde Dylan, fiul ei, studiază împreună cu iubita lui.

Citește și: Nadia Comăneci, aniversare cu dans. Zeița de la Montreal a împlinit 64 de ani

Cum arată apartamentul de milioane de dolari pe care Nadia Comăneci îl deține în Los Angeles

Fiul Nadiei Comăneci studiază mecanică auto în California, Santa Monica. În celebrul oraș american, Nadia Comăneci deține un apartament pe două niveluri. La etaj, fosta mare gimnastă locuiește alături de soțul ei, Bart, iar, la parter, se află Dylan.

Articolul continuă după reclamă

De când fiul ei a ales să studieze împreună cu prietena sa în Los Angeles, fosta mare gimnastă petrece foarte mult timp acolo, pentru a putea fi mai aproape de copii.

„Cum am posibilitatea, merg să îi văd pe copii. Chiar dacă şi Dylan, şi prietena lui sunt doi oameni maturi, totuşi au nevoie de un sprijin din partea noastră. Noi avem două apartamente în Los Angeles. Copiii s-au grăbit şi au împodobit deja bradul pentru Crăciun”, a dezvăluit Nadia Comăneci, potrivit Orange Sport, citat de prosport.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

MAI MULTE IMAGINI CU APARTAMENTUL DIN LOS ANGELES A NADIEI COMĂNECI AICI:

Nadia Comăneci a vorbit despre plecarea fiului ei la facultate

Deși era pregătită pentru acest moment, Nadia Comăneci a dezvăluit că, la plecarea fiului ei de acasă, a simțit un gol adânc.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că, totuși, este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă.

Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară pe FaceTime, vorbim”, a spus Nadia Comăneci, potrivit Antena Stars, citată de Fanatik.

Citește și: Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect

Nadia Comăneci a scris istorie în sportul mondial

La doar 14 ani, Nadia Comăneci a scris istorie în sportul mondial, obținând prima notă de zece perfect la Jocurile Olimpice, la Montreal, în 1976. Atunci, fosta mare gimnastă a câștigat trei medalii de aur, la probele de individual compus, paralele și bârnă, o medalie de argint la echipe, precum și un bronz la sol.

La ediția din 1980, Nadia Comăneci a mai cucerit alte două medalii de aur, la bârnă și sol, precum și două de argint la individual compus și echipă. Fosta sportivă mai are în palmares două medalii de aur și două medalii de argint la Campionatele Mondiale, nouă medalii de aur, două medalii de argint și una de bronz la Campionatele Europene, potrivit prosport.ro.