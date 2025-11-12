Nadia Comăneci, aniversare cu dans. Zeița de la Montreal a împlinit 64 de ani

Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani. Iată cum a sărbătorit Zeița de la Montreal.

Nadia Comăneci este simbolul perfecțiunii în gimnastica românească. Aceasta și-a serbat astăzi, 12 noiembrie, ziua de naștere.

Zeița de la Montreal și-a sărbătorit ziua

Nadia s-a născut în 1961, la Onești, și a devenit una dintre cele mai bune gimnaste din lume. La doar 14 ani, intra în istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, fiind prima gimnastă din lume care a primit nota 10.

Nadia Comăneci s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, însă nu-și uită rădăcinile. Zeița de la Montreal a postat un scurt video cu ocazia aniversării sale în care cântă și dansează pe o melodie din folclorul românesc. Este vorba de „Trandafir de la Moldova”, una dintre cele mai cunoscute melodii autohtone.

Conform specialiștilor, această melodie ar fi apărut în perioada interbelică, însă nu în Moldova, ci în sudul României.

„<<Trandafir de la Moldova>> este un cântec creat între cele două Războiae Mondiale, care a devenit folclor. La facultate, aşa cum am învăţat de la profesori, se spunea despre acest gen de melodii că sunt folclor orăşenesc. Este un cântec de petrecere care iniţial avea 8 versuri şi, în timp, s-a îmbogăţit cu strofe, în funcţie de locul unde se cânta”, spune profesorul Horia Constantin Alupului Rus, fost director al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, potrivit unei surse.

În ciuda distanței, Nadia Comăneci se simte încă o româncă și continuă să susțină valorile României, precum și tradiția și cultura țării de origine.