Dan Petrescu a fost surprins, recent, la o plimbare prin București cu Jennifer, mezina sa în vârstă de 18 ani.

Imagini rare cu Dan Petrescu și fiica lui cea mică. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână prin București | Hepta

Dan Petrescu are trei fiice din cele două căsnicii ale sale: pe Rebecca și Beatrice din prima căsătorie cu Dana și pe Jennifer din relația actuală cu Adriana, potrivit Cancan.

Potrivit sursei citate, mezina locuiește alături de mama sa în Dubai, așadar această vizită a fost una cât se poate de specială pentru fostul antrenor de fotbal.

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Cum arată fiica cea mică a lui Dan Petrescu

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Potrivit imaginilor dezvăluite de Cancan, Dan Petrescu și Jennifer au profitat din plin de timpul petrecut împreună. Cei doi au luat masa într-un restaurant din zona de nord a Capitalei.

În timp ce Dan Petrescu a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou larg și o pereche de pantaloni de trening, la care a adăugat ochelari de soare, fiica sa, o domnișoară în toată regula, a purtat un maiou vișiniu și pantaloni de blugi scurți.

După ce au luat masa, tatăl și fiica s-au îndreptat spre mașina lui, Jennifer ținându-și părintele de mijloc. În alte cadre, Dan Petrescu este surprins cum o ține de mână pe mezina sa.

IMAGINILE AICI:

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Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Dan Petrescu

În luna martie a acestui an, Dan Petrescu a fost operat de urgență. Sportivul în vârstă de 58 de ani s-ar fi confruntat cu mai multe probleme de sănătate la nivelul amigdalelor. În primăvara anului trecut, fostul antrenor acuza dureri grave, iar apropiații săi au declarat că starea lui de sănătate nu părea să se îmbunătățească doar cu tratament.

Se pare că durerile intense l-au determinat să apeleze la ajutorul medicilor. Florin Prunea, apropiatul lui Dan Petrescu, declara, anul trecut, că ar fi vorba de o amigdalită. Operația a avut loc în mare secret.

După intervenție, Dan Petrescu a slăbit aproximativ 30 de kilograme, din cauza faptului că nu se putea hrăni corespunzător. Fostul antrenor a avut nevoie de o pauză mai lungă pentru a se pune pe picioare.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles, în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece. Dar, la un moment dat, au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, declara, atunci, Horia Ivanovici, potrivit Cancan.