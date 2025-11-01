Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe. Cum arăta liderul Bisericii Ortodoxe cu părul lung, negru și creț

Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe. Cum arăta liderul Bisericii Ortodoxe cu părul lung, negru și creț

Duminică, de Sfântul Dumitru, la Catedrala Națională din București a avut loc sfințirea picturii în mozaic bizantin care decorează interiorul lăcașului.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 12:30 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 14:08
Galerie
Patriarhul Daniel s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, județul Timiș

Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Daniel, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și alți 65 de ierarhi, într-un eveniment ce a reunit în altar reprezentanți ai clerului ortodox din întreaga lume.

Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe

Sfințirea picturii are loc într-un an cu semnificație specială pentru Biserica Ortodoxă Română, care marchează un secol de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Mozaicurile marchează o etapă esențială în finalizarea Catedralei Naționale și sunt privite ca o împlinire a unui ideal născut în secolul al XIX-lea. Lucrarea este dedicată Înălțării Domnului, Zilei Eroilor și Sfântului Andrei, ocrotitorul României.

Patriarhul Daniel, pe numele său real Dan Ilie Ciobotea, s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, județul Timiș. A urmat școala în localitatea natală, apoi liceul la Lăpușnic, iar în 1974 a absolvit Institutul Teologic din Sibiu. Și-a continuat studiile cu un doctorat la București, între 1974 și 1976, după care a studiat în străinătate, la Strasbourg și Freiburg. Experiența academică internațională l-a condus spre o carieră universitară în Elveția, unde a fost lector și profesor asociat, implicându-se activ în dialogul ecumenic.

Articolul continuă după reclamă

Cariera sa în cadrul Bisericii Ortodoxe Române a evoluat treptat. A fost mai întâi episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar din 1 iulie 1990 a devenit arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În septembrie 2007 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, funcție pe care o ocupă și în prezent, coordonând atât activitatea internă a instituției, cât și relațiile sale internaționale.

Fotografiile din tinerețea Patriarhului Daniel surprind o imagine diferită de cea cu care suntem familiarizați. Pe atunci, Dan Ilie Ciobotea avea părul închis la culoare, ușor creț, și o alură mai suplă, detalii care îi schimbă aproape complet aspectul.

Citește și: Ce salariu are Patriarhul Daniel. Suma pe care o primește depășește cu mult salariul preoților de pretutindeni

Patriarhul Daniel, mesaj de mulțumire la slujba de sfințire a picturii din Catedrala Națională

Cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Naționale, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de recunoștință autorităților și credincioșilor care au sprijinit, material și spiritual, realizarea acestei lucrări.

„Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înaltelor autorități de Stat ale României, a delegațiilor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor, a reprezentanților cultelor religioase din România, în prezenţa reprezentanților multor instituţii bisericeşti şi civile, administrative, sociale şi culturale, precum și în fața mulțimii credincioșilor prezenți din toată țara și din afara României, aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire, din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic.

Mulțumim Sanctității Sale care ne-a onorat cu prezenta și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale”, a declarat Patriarhul Daniel, conform basilica.ro.

Apoi, a adăugat: „Mulțumim tuturor membrilor din delegația Patriarhiei Ecumenice, aflaţi la București în aceste zile istorice din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Două imagini cu Patriarhul Daniel. În stânga este în tinerețe
O imagine cu Patrarhul Daniel îmbrăcat în veșminte preoțești
O imagine cu Patrarhul Daniel îmbrăcat în veșminte preoțești, în timpul unei slujbe

Mulțumim cuvioșilor părinți aghioriți că au dat mărturie despre viața și minunile sfinților cuvioși români din Muntele Athos, recent proclamaţi sfinţi de Patriarhia Ecumenică. În semn de recunoștință, Chiliei Sfântul Gheorghe – Colciu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, iar Schitului românesc Prodromu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu.”

Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Fostul primar are o proprietate luxoasă turistică de care este mândru... Surorile Spencer, nepoatele prințesei Diana, nouă colecție exclusivă de genți. Ipostaza în care s-au pozat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Observatornews.ro Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut...
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..”
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot:...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x