Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe. Cum arăta liderul Bisericii Ortodoxe cu părul lung, negru și creț

Duminică, de Sfântul Dumitru, la Catedrala Națională din București a avut loc sfințirea picturii în mozaic bizantin care decorează interiorul lăcașului.

Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Daniel, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și alți 65 de ierarhi, într-un eveniment ce a reunit în altar reprezentanți ai clerului ortodox din întreaga lume.

Sfințirea picturii are loc într-un an cu semnificație specială pentru Biserica Ortodoxă Română, care marchează un secol de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Mozaicurile marchează o etapă esențială în finalizarea Catedralei Naționale și sunt privite ca o împlinire a unui ideal născut în secolul al XIX-lea. Lucrarea este dedicată Înălțării Domnului, Zilei Eroilor și Sfântului Andrei, ocrotitorul României.

Patriarhul Daniel, pe numele său real Dan Ilie Ciobotea, s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, județul Timiș. A urmat școala în localitatea natală, apoi liceul la Lăpușnic, iar în 1974 a absolvit Institutul Teologic din Sibiu. Și-a continuat studiile cu un doctorat la București, între 1974 și 1976, după care a studiat în străinătate, la Strasbourg și Freiburg. Experiența academică internațională l-a condus spre o carieră universitară în Elveția, unde a fost lector și profesor asociat, implicându-se activ în dialogul ecumenic.

Cariera sa în cadrul Bisericii Ortodoxe Române a evoluat treptat. A fost mai întâi episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar din 1 iulie 1990 a devenit arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În septembrie 2007 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, funcție pe care o ocupă și în prezent, coordonând atât activitatea internă a instituției, cât și relațiile sale internaționale.

Fotografiile din tinerețea Patriarhului Daniel surprind o imagine diferită de cea cu care suntem familiarizați. Pe atunci, Dan Ilie Ciobotea avea părul închis la culoare, ușor creț, și o alură mai suplă, detalii care îi schimbă aproape complet aspectul.

Patriarhul Daniel, mesaj de mulțumire la slujba de sfințire a picturii din Catedrala Națională

Cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Naționale, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de recunoștință autorităților și credincioșilor care au sprijinit, material și spiritual, realizarea acestei lucrări.

„Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înaltelor autorități de Stat ale României, a delegațiilor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor, a reprezentanților cultelor religioase din România, în prezenţa reprezentanților multor instituţii bisericeşti şi civile, administrative, sociale şi culturale, precum și în fața mulțimii credincioșilor prezenți din toată țara și din afara României, aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire, din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic.

Mulțumim Sanctității Sale care ne-a onorat cu prezenta și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale”, a declarat Patriarhul Daniel, conform basilica.ro.

Apoi, a adăugat: „Mulțumim tuturor membrilor din delegația Patriarhiei Ecumenice, aflaţi la București în aceste zile istorice din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Mulțumim cuvioșilor părinți aghioriți că au dat mărturie despre viața și minunile sfinților cuvioși români din Muntele Athos, recent proclamaţi sfinţi de Patriarhia Ecumenică. În semn de recunoștință, Chiliei Sfântul Gheorghe – Colciu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, iar Schitului românesc Prodromu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu.”