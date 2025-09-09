Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații

Antena Căutare
George Restivan a dezvăluit când va avea loc cununia civilă dintre el și Adriana Bahmuțeanu și nu s-a abținut să recunoască motivul pentru care mama vedetei și-a pierdut viața. Iată ce a spus despre situația nefericită în care se află.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 15:08
George Restivan, viitorul soț în acte al Adrianei Bahmuțeanu, a făcut primele declarații după ce mama vedetei s-a stins din viață în urmă cu o zi, lăsând în urmă multe lacrimi și o durere fără margini.

Deși nu se află încă în țară, el o sprijină pe Adriana din punct de vedere moral și încearcă să o facă să treacă mai ușor peste întâmplarea tragică prin care trece la nici un an după moartea fostului său soț, Silviu Prigoană, și după ce fiii săi au refuzat să o mai vadă, atât pe ea, cât și pe mama ei.

Citește și: Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit. Femeia nu a mai apucat să își strângă nepoții în brațe

Descoperă în rândurile de mai jos când va avea loc cununia civilă în cele din urmă și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează un cuplu din primăvara anului 2022, atunci când s-au cunoscut și au decis să se cunune religios două-trei luni mai târziu. Cei doi au trecut prin multe momente grele împreună, iar relația lor n-a fost ferită de despărțiri și amânări de nuntă, însă acum se pare că au revenit la relații mai bune.

Cu toate că între ei lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine, se pare că problemele se țin lanț în viața lor, mai ales că jurnalista este extrem de nefericită din cauza refuzului fiilor săi de a o vedea, dar și pentru că ieri a pierdut-o pe cea care i-a dat viață.

Citește și: Motivul pentru care băieții Adrianei Bahmuțeanu s-au prezentat la ușa ei fără să o anunțe. Ce a putut să le ceară mamei lor

Pentru că ei au stabilit cununia civilă pe data de 2 octombrie 2025, iar acum nu își doresc să o mai amâne, aceasta va „rămâne în picioare”, așa cum chiar el a explicat în cadrul emisiunii Un Show Păcătos de la Antena Stars.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (...) Am stabilit niște detalii cu Adriana” a mărturisit el, potrivit Spy News.

Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (...) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (...) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a mai adăugat acesta, dezvăluind astfel ce se întâmplă cu nunta pe care au amânat-o de mai multe ori.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și-a sărbătorit ziua de naștere fără copii. Dezamăgire fără margini: „Nu am primit niciun mesaj de la ei”

