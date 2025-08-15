Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat

Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat

Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase pare să treacă din nou prin momente de cumpănă, însă de această dată inițiativa împăcării a venit chiar din partea soției fostului mare tenismen.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 13:21 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 14:11
Galerie
Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat | Profimedia/ Facebook

După ce a depus actele de divorț și părea decisă să încheie definitiv relația, afacerista s-a răzgândit și a făcut primul pas spre salvarea mariajului.

Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat

Într-o declarație pentru cancan.ro, citat de viva.ro, Ioana Năstase a mărturisit că i-a propus soțului să petreacă o vacanță în doi, o escapadă care să le ofere ocazia de a reaprinde scânteia. „I-am propus să mergem doar noi într-o vacanță. Și el are nevoie. Eu îmi doresc doar liniște”, a spus aceasta.

Citește și: Unde au plecat Ioana și Ilie Năstase după ce au depus actele de divorț. De ce a acceptat bruneta să se revadă cu fostul partener

Articolul continuă după reclamă

Planurile de reconciliere s-au lovit însă de refuzul lui Ilie Năstase, care ar fi preferat să continue viața agitată de petreceri și nopți târzii. Dezamăgită, Ioana a ales să plece singură în Turcia, unde își petrece timpul alături de o prietenă apropiată și își „încarcă bateriile”.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia', a adăugat aceasta pentru aceeași sursă.

Relația dintre cei doi a fost marcată de numeroase episoade tensionate, inclusiv acuzații de agresiune fizică și verbală la adresa lui Ilie Năstase. Deși soția părea hotărâtă să pună punct căsniciei, fostul sportiv a avut la rândul său un moment de deschidere, cerându-i scuze public și recunoscând greșelile făcute. „Sunt și lucruri pe care eu le regret, că am greșit poate în mod nevoit. Sunt și lucruri pe care oamenii nu vor să le accepte, că niciun cuplu nu e perfect. Să mă atace pe mine, nu pe ea, că e femeie. Ea nu vrea scandal. Are clasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și îi cer și ei scuze, și familiei ei. Ea nu a stat cu mine pentru bani. Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi', a declarat fostul tenismen.

+4
Mai multe fotografii

Citește și: Ilie Năstase și Ioana divorțează. Cine a luat decizia radicală după 5 ani de mariaj

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Ar prinde podium!”. Ce detalii a scos la iveală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român
Observatornews.ro Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Joi, 14.08.2025, 19:32 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine”
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii:...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui: „Totul meu!”
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x