Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase pare să treacă din nou prin momente de cumpănă, însă de această dată inițiativa împăcării a venit chiar din partea soției fostului mare tenismen.

Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat | Profimedia/ Facebook

După ce a depus actele de divorț și părea decisă să încheie definitiv relația, afacerista s-a răzgândit și a făcut primul pas spre salvarea mariajului.

Într-o declarație pentru cancan.ro, citat de viva.ro, Ioana Năstase a mărturisit că i-a propus soțului să petreacă o vacanță în doi, o escapadă care să le ofere ocazia de a reaprinde scânteia. „I-am propus să mergem doar noi într-o vacanță. Și el are nevoie. Eu îmi doresc doar liniște”, a spus aceasta.

Planurile de reconciliere s-au lovit însă de refuzul lui Ilie Năstase, care ar fi preferat să continue viața agitată de petreceri și nopți târzii. Dezamăgită, Ioana a ales să plece singură în Turcia, unde își petrece timpul alături de o prietenă apropiată și își „încarcă bateriile”.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia', a adăugat aceasta pentru aceeași sursă.

Relația dintre cei doi a fost marcată de numeroase episoade tensionate, inclusiv acuzații de agresiune fizică și verbală la adresa lui Ilie Năstase. Deși soția părea hotărâtă să pună punct căsniciei, fostul sportiv a avut la rândul său un moment de deschidere, cerându-i scuze public și recunoscând greșelile făcute. „Sunt și lucruri pe care eu le regret, că am greșit poate în mod nevoit. Sunt și lucruri pe care oamenii nu vor să le accepte, că niciun cuplu nu e perfect. Să mă atace pe mine, nu pe ea, că e femeie. Ea nu vrea scandal. Are clasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și îi cer și ei scuze, și familiei ei. Ea nu a stat cu mine pentru bani. Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi', a declarat fostul tenismen.

