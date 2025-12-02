Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit

Miliardarul nu doar că se numără printre cei mai bogați români, ci este și un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră care vor să îi calce pe urme.

Ion Țiriac a devenit un nume sonor în întreaga Românie, atât pentru reușitele sale pe plan sportiv, cât și pentru succesul pe care îl deține în prezent în domeniul afacerilor.

Miliardarul nu doar că se numără printre cei mai bogați români, ci este și un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră care vor să îi calce pe urme, aspirând chiar la averea pe care acesta și-a construit-o în decenii de muncă, având unele dintre cele mai bune idei, mai ales atunci când vine vorba despre investiții.

Deși acum toată lumea știe cine este Ion Țirian, puțini sunt cei care știu cum a început întreaga lui poveste.

Descoperă în rândurile de mai jos ce plan a pus la cale în urmă cu zeci de ani, atunci când România nu aflase încă ce este capitalismul.

Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă

La scurt timp după Revoluție, fostul sportiv a început o afacere de succes, care mai târziu avea să îl aducă în topul celor mai bogați oameni din România.

Imediat după căderea regimului comunist, el a început să investească în mai multe domenii, precum: domeniul bancar, domeniul auto, domeniul asigurărilor, retail, imobiliare, dar și în domeniul care l-a consacrat, și anume, domeniul sportiv.

De asemenea, el s-a implicat din punct de vedere financiar și în cazul gigantului METRO, însă afacerea care i-a adus succesul răsunător a fost prima bancă privată din țara noastră.

„Banca Comercială Ion Țiriac” s-a lansat în 1990, iar de atunci a trecut prin mai multe transformări. După ce s-a asociat cu Unicredit și a devenit „Unicredit Țiriac Bank”, în anul 2014 aceasta i-a adus fostului tenisman sute de milioane de euro prin decizia de a vinde participația de 45,059% din titlurile sale către grupul italian.

Potrivit Fanatik, tranzacția respectivă ar fi ajuns la suma de 700 de milioane de euro.

„Bogăția, sărăcia. Sunt niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă n-am văzut! Iar cei care nu pot să pună mâna pe-o mătură, aia e treaba lor! Eu n-am plecat de la mătură, dar am pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă. De fiecare dată când organizam Cupa Davis și-aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Și puneam singur mocheta. Cum o făceam eu nu făcea nimeni. Iar dacă nu făceam eu, nu ieșea ca lumea” spunea Ion Țiriac într-un interviu acordat pentru GSP.

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificați cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri. Primele comerțuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda şi să le vinzi în ţară cu doi lei, iar cu doi lei să cumperi patru sticle de coniac şi să le vinzi la Moscova cu şase lei şi aşa mai departe” mai povestea fostul tenisman și cu privire la primii bani pe care i-a făcut în domeniul afacerilor în anii '50.

