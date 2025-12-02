Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit

Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit

Miliardarul nu doar că se numără printre cei mai bogați români, ci este și un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră care vor să îi calce pe urme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 16:11 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 12:34
Galerie
Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă | Hepta

Ion Țiriac a devenit un nume sonor în întreaga Românie, atât pentru reușitele sale pe plan sportiv, cât și pentru succesul pe care îl deține în prezent în domeniul afacerilor.

Miliardarul nu doar că se numără printre cei mai bogați români, ci este și un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră care vor să îi calce pe urme, aspirând chiar la averea pe care acesta și-a construit-o în decenii de muncă, având unele dintre cele mai bune idei, mai ales atunci când vine vorba despre investiții.

Deși acum toată lumea știe cine este Ion Țirian, puțini sunt cei care știu cum a început întreaga lui poveste.

Citește și: Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos ce plan a pus la cale în urmă cu zeci de ani, atunci când România nu aflase încă ce este capitalismul.

Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă

La scurt timp după Revoluție, fostul sportiv a început o afacere de succes, care mai târziu avea să îl aducă în topul celor mai bogați oameni din România.

Imediat după căderea regimului comunist, el a început să investească în mai multe domenii, precum: domeniul bancar, domeniul auto, domeniul asigurărilor, retail, imobiliare, dar și în domeniul care l-a consacrat, și anume, domeniul sportiv.

De asemenea, el s-a implicat din punct de vedere financiar și în cazul gigantului METRO, însă afacerea care i-a adus succesul răsunător a fost prima bancă privată din țara noastră.

„Banca Comercială Ion Țiriac” s-a lansat în 1990, iar de atunci a trecut prin mai multe transformări. După ce s-a asociat cu Unicredit și a devenit „Unicredit Țiriac Bank”, în anul 2014 aceasta i-a adus fostului tenisman sute de milioane de euro prin decizia de a vinde participația de 45,059% din titlurile sale către grupul italian.

Potrivit Fanatik, tranzacția respectivă ar fi ajuns la suma de 700 de milioane de euro.

„Bogăția, sărăcia. Sunt niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă n-am văzut! Iar cei care nu pot să pună mâna pe-o mătură, aia e treaba lor! Eu n-am plecat de la mătură, dar am pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă. De fiecare dată când organizam Cupa Davis și-aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Și puneam singur mocheta. Cum o făceam eu nu făcea nimeni. Iar dacă nu făceam eu, nu ieșea ca lumea” spunea Ion Țiriac într-un interviu acordat pentru GSP.

Citește și: Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificați cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri. Primele comerțuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda şi să le vinzi în ţară cu doi lei, iar cu doi lei să cumperi patru sticle de coniac şi să le vinzi la Moscova cu şase lei şi aşa mai departe” mai povestea fostul tenisman și cu privire la primii bani pe care i-a făcut în domeniul afacerilor în anii '50.

Ion Țiriac îmbrăcat într-un costum albastru cu o cravată neagră, o pălărie neagră și o pereche de ochelari de soare, ținând în mână un microfon
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei

Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment... A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Care ar fi cauza decesului...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Programul prin care părinţii pot strânge 6.400 € pentru copii, timp de 18 ani. Banii nu sunt impozitaţi Programul prin care părinţii pot strânge 6.400 € pentru copii, timp de 18 ani. Banii nu sunt impozitaţi
Antena 3 Momentul în care celebra prezentatoare Laura Woods leșină în direct, înaintea unui meci amical de fotbal Momentul în care celebra prezentatoare Laura Woods leșină în direct, înaintea unui meci amical de fotbal
SpyNews Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Care ar fi cauza decesului
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Care ar fi cauza decesului
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și... Catine.ro
Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment
Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele...
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin amenință deschis Europa, înainte de întrevederea cu Steve Witkoff: „Suntem pregătiți de război”
Vladimir Putin amenință deschis Europa, înainte de întrevederea cu Steve Witkoff: „Suntem pregătiți de... Libertatea.ro
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor lucrau 300.000 de oameni, ca acum să fie câteva zeci de mii
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză HelloTaste.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare
Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Ultima Lună Plină din 2025 aprinde karma. Mai avem doar 48 de ore să eliberăm povara anului
Ultima Lună Plină din 2025 aprinde karma. Mai avem doar 48 de ore să eliberăm povara anului Kudika
Cum să îți organizezi frigiderul ca să îți încapă toată mâncarea de Crăciun. Tehnica folosită în marile restaurante
Cum să îți organizezi frigiderul ca să îți încapă toată mâncarea de Crăciun. Tehnica folosită în marile... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize.
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide" Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x