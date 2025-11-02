Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Ion Țiriac a oferit sprijin financiar românilor care au rămas fără case.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 09:00 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 17:19
Galerie
Fundația Ion Țiriac a anunțat într-un comunicat oficial intenția de a derula o serie de investiții în zona Bucovinei. | Hepta

Fundația Ion Țiriac oferă sprijin familiilor nevoiașe afectate de inundațiile din Bucovina care au avut loc acum 3 luni.

Ion Țiriac, donație uriașă pentru românii din Bucovina rămași fără locuință în urma inundațiilor

În comuna Broșteni inundațiile au afectat aproximativ 800 de case care au fost parțial sau complet distruse, ducând la evacuarea familiilor din zonă. Mulți dintre localnici nu au reușit nici măcar să își strângă lucrurile de valoare atunci când furia apelor a lovit și nu au mai putut face nimic să îi țină piept.

Citește și: Reacții în lumea sportului după retragerea Simonei Halep. Ce a spus Ion Țiriac despre fostul număr 1 WTA

Articolul continuă după reclamă

În luna iulie ploile torențiale au dus la inundații devastatoare în Bucovina, acolo unde peste 800 de familii au rămas fără case. Viiturile au lăsat în urmă gospodării distruse și familii îndurerate care munciseră o viață întreagă pentru a-și construi locuințele care au fost nimicite de ape dintr-o suflare.

Pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, Ion Țiriac a decis să facă donații considerabile pentru a le oferi sprijin ca acele familii să o poată lua de la capăt.

Multe dintre familiile afectate de inundații se întorc acum, după 3 luni, la casele pe care le-au lăsat în urmă în încercarea de a salva ce a mai rămas. Localnicii din Broșteni își doresc să o ia de la capăt, clădind din nou acolo unde apele au smuls din temelie tot ce ei numeau acasă, vrând să aibă din nou un acoperiș deasupra capului.

De aceea, Fundația Ion Țiriac a făcut o donație în valoare de 500.000 de dolari pentru cele 800 de familii din Broșteni aflate acum în nevoie. Miliardarul împreună cu organizația Habitat for Humanity România au făcut o donație considerabilă pentru a ajuta familiile din Bucovina care s-au confruntat cu pierderi uriașe în urma inundațiilor de acum 3 luni.

Citește și: Ioana Țiriac și Alexandru Ion Țiriac, imagine de colecție împreună. Cei doi frați vitregi sunt rar văzuți în public

Din cele 800 locuințe afectate 40 dintre ele au fost distruse complet, iar familiile din acea zonă au fost nevoite să caute ajutor la rude sau cunoștințe pentru a avea un acoperiș temporar deasupra capului.

Fundația Ion Țiriac a anunțat într-un comunicat oficial intenția de a derula o serie de investiții în zona Bucovinei pentru localnicii ale cărora case au fost grav afectate de inundații.

În curând vor începe construcțiile de reparare și reabilitare a 18 case care au suferit pagube mari, dar și construcția de la zero a unei noi case.

Pe lângă aceste donații, vor mai realizate și alte trei proiecte de tip „Build Back Better” prin care locuințele afectate vor fi consolidate, adaptându-le în același timp riscurilor unor viitoare ploi abundente, specifice zonei.

„În total, 22 de locuinţe vor beneficia de aportul Fundaţiei Ţiriac, în valoare de peste 495.000 USD!", au transmis reprezentanții organizațiilor care oferă sprijin familiilor nevoiașe din Broșteni.

colaj ion tiriac
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Observatornews.ro Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x