Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Ion Țiriac a oferit sprijin financiar românilor care au rămas fără case.

Fundația Ion Țiriac oferă sprijin familiilor nevoiașe afectate de inundațiile din Bucovina care au avut loc acum 3 luni.

Ion Țiriac, donație uriașă pentru românii din Bucovina rămași fără locuință în urma inundațiilor

În comuna Broșteni inundațiile au afectat aproximativ 800 de case care au fost parțial sau complet distruse, ducând la evacuarea familiilor din zonă. Mulți dintre localnici nu au reușit nici măcar să își strângă lucrurile de valoare atunci când furia apelor a lovit și nu au mai putut face nimic să îi țină piept.

În luna iulie ploile torențiale au dus la inundații devastatoare în Bucovina, acolo unde peste 800 de familii au rămas fără case. Viiturile au lăsat în urmă gospodării distruse și familii îndurerate care munciseră o viață întreagă pentru a-și construi locuințele care au fost nimicite de ape dintr-o suflare.

Pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, Ion Țiriac a decis să facă donații considerabile pentru a le oferi sprijin ca acele familii să o poată lua de la capăt.

Multe dintre familiile afectate de inundații se întorc acum, după 3 luni, la casele pe care le-au lăsat în urmă în încercarea de a salva ce a mai rămas. Localnicii din Broșteni își doresc să o ia de la capăt, clădind din nou acolo unde apele au smuls din temelie tot ce ei numeau acasă, vrând să aibă din nou un acoperiș deasupra capului.

De aceea, Fundația Ion Țiriac a făcut o donație în valoare de 500.000 de dolari pentru cele 800 de familii din Broșteni aflate acum în nevoie. Miliardarul împreună cu organizația Habitat for Humanity România au făcut o donație considerabilă pentru a ajuta familiile din Bucovina care s-au confruntat cu pierderi uriașe în urma inundațiilor de acum 3 luni.

Din cele 800 locuințe afectate 40 dintre ele au fost distruse complet, iar familiile din acea zonă au fost nevoite să caute ajutor la rude sau cunoștințe pentru a avea un acoperiș temporar deasupra capului.

Fundația Ion Țiriac a anunțat într-un comunicat oficial intenția de a derula o serie de investiții în zona Bucovinei pentru localnicii ale cărora case au fost grav afectate de inundații.

În curând vor începe construcțiile de reparare și reabilitare a 18 case care au suferit pagube mari, dar și construcția de la zero a unei noi case.

Pe lângă aceste donații, vor mai realizate și alte trei proiecte de tip „Build Back Better” prin care locuințele afectate vor fi consolidate, adaptându-le în același timp riscurilor unor viitoare ploi abundente, specifice zonei.

„În total, 22 de locuinţe vor beneficia de aportul Fundaţiei Ţiriac, în valoare de peste 495.000 USD!", au transmis reprezentanții organizațiilor care oferă sprijin familiilor nevoiașe din Broșteni.

