Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien

Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien

Fiica lui Ilie Năstase s-a pozat sub duș, iar fanii au reacționat imediat la ipostazele îndrăznețe în care a apărut Alessia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 12:33 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:00
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit: „Doamne, ce corp!” | Captură Instagram

Alessia a avut o apariție incendiară pe rețelele de socializare. Fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase s-a fotografiat în costum de baie, în timp ce făcea duș în aer liber. Fotografiile au fost surprinse în timpul unei vacanțe în Grecia, iar fanii au reacționat imediat atunci când au văzut cât de bine arată tânăra în vârstă de 22 de ani.

Citește și: Fiica lui Ilie Năstase a împlinit 21 de ani. Surpriza emoționantă pe care Amalia Năstase a pregătit-o pentru fata lor

Fiica lui Ilie Năstase, ipostazele incendiare sub duș

Alessia Năstase este fiica cea mică a lui Ilie Năstase din căsătoria cu Amalia Năstase. Cei doi au împreună două fete, pe Emma și Alessia. Cea din urmă studiază în domeniul artei la Paris. Ea a absolvit Școala Americană în România, apoi a primit o bursă la Școala de Design Parsons, specializarea Fine Arts.

Articolul continuă după reclamă

Alessia Năstase nu este cunoscută doar datorită tatălui ei, legendarul Ilie Năstase, ci și grație postărilor sale de pe rețelele de socializare. Tânăra de 22 de ani este urmărită de peste 10.000 de persoane care reacționează la imaginile pe care aceasta le postează pe Instagram.

Recent, Alessia a distribuit pe contul personal de Instagram mai multe imagini din timpul unei vacanțe în Grecia. Aceasta s-a fotografiat în duș, iar în una dintre fotografii a renunțat la sutien.

După postarea imaginilor, fanii Alessiei au reacționat imediat. Internauții au lăudat-o pe tânără pentru aspectul fizic de invidiat: „Doamne, ce corp ai!”/„OMG”/„Ce cool ești”/„Minunată”/„Woooow Alessia”, acestea fiind doar câteva dintre comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, are un job de vară inedit. Ce studiază și care este cea mai mare pasiune a tinerei

Ilie Năstase a fost unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973.

Relația dintre Ilie Năstase și Alessia este una foarte strânsă, în ciuda divorțului dintre fostul lider mondial și Amalia, mama ei. De altfel, Alessia s-a declarat mândră de tatăl său și chiar a remarcat modul în care acesta este apreciat, mai ales în Franța.

„De la început m-am simțit ca acasă (n.r. în Franţa). Eu m-am născut acolo și părinţii mei mereu vorbesc despre Franța, mai ales tata. Spune cum acolo este alt om și se simte ca acasă. Pentru mine nu a fost greu să stau acolo și nu o să fie niciodată. Acolo mi-aș dori să mă mut definitiv dacă s-ar putea. Când sunt acolo cu el (n.r. cu Ilie Năstase), mi se pare că lumea îl apreciază atât de mult și iubesc să văd asta, mai ales în Franța”, a declarat Alessia Năstase, potrivit orangesport.ro, citată de prosport.ro.

Fotografia rară a lui Fuego alături de mama lui. Cum arată acum cea care i-a dat viață... Cum arată Claudia Schiffer la 55 de ani. Supermodelul a pozat într-un costum de baie de aproape 1000 de dolari...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu cancerul
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu...
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x