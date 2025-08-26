Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien

Fiica lui Ilie Năstase s-a pozat sub duș, iar fanii au reacționat imediat la ipostazele îndrăznețe în care a apărut Alessia.

Alessia a avut o apariție incendiară pe rețelele de socializare. Fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase s-a fotografiat în costum de baie, în timp ce făcea duș în aer liber. Fotografiile au fost surprinse în timpul unei vacanțe în Grecia, iar fanii au reacționat imediat atunci când au văzut cât de bine arată tânăra în vârstă de 22 de ani.

Fiica lui Ilie Năstase, ipostazele incendiare sub duș

Alessia Năstase este fiica cea mică a lui Ilie Năstase din căsătoria cu Amalia Năstase. Cei doi au împreună două fete, pe Emma și Alessia. Cea din urmă studiază în domeniul artei la Paris. Ea a absolvit Școala Americană în România, apoi a primit o bursă la Școala de Design Parsons, specializarea Fine Arts.

Alessia Năstase nu este cunoscută doar datorită tatălui ei, legendarul Ilie Năstase, ci și grație postărilor sale de pe rețelele de socializare. Tânăra de 22 de ani este urmărită de peste 10.000 de persoane care reacționează la imaginile pe care aceasta le postează pe Instagram.

Recent, Alessia a distribuit pe contul personal de Instagram mai multe imagini din timpul unei vacanțe în Grecia. Aceasta s-a fotografiat în duș, iar în una dintre fotografii a renunțat la sutien.

După postarea imaginilor, fanii Alessiei au reacționat imediat. Internauții au lăudat-o pe tânără pentru aspectul fizic de invidiat: „Doamne, ce corp ai!”/„OMG”/„Ce cool ești”/„Minunată”/„Woooow Alessia”, acestea fiind doar câteva dintre comentarii.

Ilie Năstase a fost unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973.

Relația dintre Ilie Năstase și Alessia este una foarte strânsă, în ciuda divorțului dintre fostul lider mondial și Amalia, mama ei. De altfel, Alessia s-a declarat mândră de tatăl său și chiar a remarcat modul în care acesta este apreciat, mai ales în Franța.

„De la început m-am simțit ca acasă (n.r. în Franţa). Eu m-am născut acolo și părinţii mei mereu vorbesc despre Franța, mai ales tata. Spune cum acolo este alt om și se simte ca acasă. Pentru mine nu a fost greu să stau acolo și nu o să fie niciodată. Acolo mi-aș dori să mă mut definitiv dacă s-ar putea. Când sunt acolo cu el (n.r. cu Ilie Năstase), mi se pare că lumea îl apreciază atât de mult și iubesc să văd asta, mai ales în Franța”, a declarat Alessia Năstase, potrivit orangesport.ro, citată de prosport.ro.