Irinel Columbeanu și-a pregătit deja înmormântarea. Care este ultima dorință a fostului om de afaceri

Irinel Columbeanu a pus la punct toate detaliile pentru înmormântarea sa. Fostul om de afaceri a vrut ca acest eveniment să fie planificat încă de acum pentru a nu le da prea multe bătăi de cap apropiaților atunci când va fi momentul.

Deși starea lui de sănătate este bună, Irinel Columbeanu și-a pregătit deja înmormântarea. Fostul milionar s-a decis în privința locului de veci. De asemenea, acesta a desemnat o persoană de încredere care să se ocupe de funeralii.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fostul soț al Monicăi Gabor trece printr-o perioadă dificilă. La vârsta de 68 de ani, Irinel Columbeanu locuiește într-un azi și este ajutat cu bani de către fiica lui.

De când și-a pierdut averea, fostul milionar s-a confruntat cu unele probleme de sănătate care l-au pus pe gânduri, iar din acest motiv s-a hotărât să își planifice ceremonia de înmormântare încă de pe acum.

Care este ultima dorință a lui Irinel Columbeanu. Cine se va ocupa de funeraliile fostului om de afaceri atunci când va veni momentul

Irinel Columbeanu a reușit să lege o relație de prietenie cu patronul azilului în care stă, Ion Casian. Acesta i-a promis fostului om de afaceri că va avea grijă de el pe timpul șederii sale în centru de bătrâni din Ghermănești.

Mai mult, ultima dorință a acestuia este ca Ion Casian să se ocupe de înmormântarea lui atunci când o să vină momentul. Patronul azilului a acceptat să-i îndeplinească această cerere fostului milionar.

De asemenea, Irinel Columbeanu a dezvăluit că ar vrea să fie înmormântat alături de tatăl său, la Cimitirul Ghencea Militari.

„Am discutat cu Irinel despre asta, mi-a spus că ar vrea să fie înmormântat unde este și tatăl lui (n.r.-la Cimitirul Ghencea Militar), acolo au locul de veci al familiei. Dar, nu voi fi singurul care se va ocupa de asta, mi-a lăsat și numărul de telefon al unei cunoștințe, cu care ar trebui să iau legătura, după decesul lui. Eu m-am mai ocupat și de înmormântările altor foști pacienți, care m-au rugat să îi conduc pe ultimul drum. Am plătit adesea tot, de la sicriu, până la parastas. Dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință”, a dezvăluit Ion Casian, potrivit unica.ro care citează click.ro.

Cum se simte Irinel Columbeanu după ce a fost vizitat de fiica lui, Irina Columbeanu

În urmă cu puțin timp, Irinel Columbeanu a avut parte de o vizită din partea fiicei sale. Irina Columbeanu a venit din Statele Unite ale Americii pentru a-și vedea tatăl, iar revederea a fost de-a dreptul emoționantă.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a mai dezvăluit patronul azilului, conform click.ro.