Antena Căutare
Isaac Hempstead Wright, starul din „Game of Thrones", s-a căsătorit! Ceremonia intimă a avut loc la Londra

Starul din „Game of Thrones”, Isaac Hempstead Wright, a confirmat că s-a căsătorit, după ce el și partenera sa și-au unit destinele în weekend.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 12:30 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 14:43
Isaac a împărtășit o serie de fotografii de la ceremonia intimă desfășurată la Londra | Getty Images

Actorul a devenit cunoscut pentru rolul lui Bran Stark, tânărul paralizat din serialul fantasy, interpretare care i-a adus o nominalizare la „Young Artist Award” pentru cel mai bun actor tânăr într-un rol secundar într-un serial TV.

Isaac Hempstead Wright, starul din „Game of Thrones”, s-a căsătorit

La 26 de ani, Isaac, absolvent al unei facultăți de neuroștiințe, a împărtășit o serie de fotografii de la ceremonia intimă desfășurată la Londra, unde s-a căsătorit cu partenera sa, pe care a numit-o simplu „M”.

În descrierea imaginilor, el a scris: „Cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată, cea mai frumoasă zi din viața mea, cei mai buni prieteni și cea mai iubitoare familie pe care ne-am fi putut-o dori. Ce zi, ce viață – te iubesc, M.”

„Un uriaș mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această zi să fie atât de specială.”

Fotografiile îi surprind pe cei doi ieșind de la ceremonie, în timp ce sunt întâmpinați cu confetti de prieteni și familie. Cuplul a urcat apoi într-un autobuz roșu londonez pentru a merge la recepție, unde seara s-a încheiat cu o cină și dans.

Sora lui din serial, Sophie Turner (Sansa Stark), a scris entuziasmată în comentarii: „Felicităăăări, Isaaaaaac!!!!!!” John Bradley (Samwell Tarly) a adăugat la rândul său: „Oh, frate!! Felicitări! ❤️”

În 2019, când serialul s-a încheiat, Isaac a mărturisit că nu se aștepta ca personajul său, Bran, să ajungă pe Tronul de Fier în finalul controversat al sezonului. Actorul britanic a declarat pentru 9Honey că s-a bucurat totuși să vadă că un „personaj cu dizabilități” a fost încoronat rege.

Isaac s-a alăturat distribuției „Game of Thrones” la vârsta de 12 ani

Isaac, care s-a alăturat distribuției „Game of Thrones” la vârsta de 12 ani, a spus că nu a avut „nici cea mai mică bănuială” că cel mai tânăr dintre frații Stark va deveni Regele Andalilor, al Rhoynarilor și al Primilor Oameni.

„Nimeni nu credea că va fi Bran – cu atât mai puțin eu! Nici măcar nu mi-a trecut prin minte”, a spus el.

Isaac a vorbit, de asemenea, despre mândria pe care a simțit-o văzându-și personajul reprezentând comunitatea persoanelor cu dizabilități pe ecran.

„Cred că este extraordinar ca un personaj cu dizabilități să câștige tot jocul. Care erau șansele? Există dragoni și atâtea alte lucruri care se întâmplă, iar Bran ajunge în vârf – a fost ceva cu adevărat special”, a spus el.

Actorul a fost deosebit de bucuros că personajul său a trecut de la „Bran cel Frânt” la „Stăpânul celor Șase Regate”.

„În primul episod, ai impresia că s-a terminat cu el, că e mort”, a explicat Isaac, referindu-se la momentul în care Bran este împins pe fereastră de Jaime Lannister.

„Ajunge de la un personaj vulnerabil la cel mai puternic dintre toți”, a adăugat el, conform Daily Mail.

Isaac a spus la acea vreme că i-a plăcut finalul controversat, deși a recunoscut că era imposibil ca scenariștii să mulțumească pe toată lumea.

Isaac Hempstead Wright îmbrăcat cu un sacou negru peste o bluză bleumarin, stând pe tronul din serialul Game of Thrones
Isaac Hempstead Wright îmbrăcat casual, cu un pulover verde

„Cred că trebuie să ne amintim că Game of Thrones nu este un film cu supereroi; nu avea cum să se încheie frumos și ordonat, cu toate firele rezolvate și toate personajele explicate. Asta nu e natura poveștii”, a spus el.

