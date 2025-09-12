Antena Căutare
Îți mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care făcea furori cu piesa „Ca o apă cristalină"? Cât de schimbat e în prezent

Acum zece ani, artistul Cristi din Banat scotea piesa „Ca o apă cristalină”, care a devenit virală.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:56
Îți mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care făcea furori cu piesa „Ca o apă cristalină"? Cât de schimbat e în prezent

Cristi din Banat devenea foarte cunoscut în toată țara datorită piesei „Ca o apă cristalină”, însă, cu trecerea anilor, oamenii l-au uitat. Iată cum arată și ce mai face artistul în prezent!

Ce mai face Cristi din Banat la zece ani de la piesa „Ca o apă cristalină”

Piesa „Ca o apă cristalină”, cântată de Cristi din Banat înconjurat de petale roșii de trandafiri, făcea senzație în urmă cu mai mult timp. Melodia, care era pe buzele tuturor, a fost atât de mediatizată încât s-au făcut și parodii după ea. Cu toate acestea, timpul a trecut, iar oamenii au uitat de artist, care nu a mai scos niciun „hit” de atunci.

Între timp, Cristi din Banat s-a schimbat radical. Acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, de unde putem observa că nu mai mai are păr, iar la nivelul feței și-a făcut câteva proceduri estetice. În plus, el pare să fie pasionat acum de bucătărie.

Chiar dacă și-a pierdut din notorietate, Cristi din Banat este în continuare foarte activ în mediul online, unde postează aproape în fiecare zi imagini cu diferite momente din viața lui și a familiei sale: gătește, dansează, călătorește sau face cumpărături.

Cristi din Banat locuiește acum în Spania, împreună cu mama și cu iubitul lui, Rafa, iar în România vine extrem de rar, potrivit unei surse.

Cum a ajuns viral Cristi din Banat

Mircea Badea este cel care l-a făcut cunoscut pe Cristi Prunar. La acea vreme, jurnalistul a comentat videoclipul și versurile artistului, totul devenind viral pe Internet. Inclusiv în emisiunea „Te cunosc de undeva”, difuzată pe Antena 1, a fost imitat de Cezar Ouatu.

Cristi din Banat și iubitul lui sunt căsătoriți de mai mulți ani

Cristi din Banat și iubitul lui Rafaelo și-au unit destinele în anul 2015, în timp ce fostul edil al Capitalei, Viorel Lis, a fost cel care le-a oficializat relație de iubire. La acea vreme, cei doi au respectat tradițiile, inclusiv bărbieritul mirelui, potrivit informațiilor din presă.

„Promit să te sprijin și să te încurajez, să te iubesc și prețuiesc”, au fost jurămintele dintre ei.

