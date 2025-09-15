Iubita lui David Popovici, mișcări senzuale alături de o altă fată, pe scenă. Cum a apărut Taisia Nițuleasa la un eveniment

Taisia Nițuleasa a făcut show total în acest weekend, la un evenimet. Iubita lui David Popovici a urcat pe scenă, alături de colegele ei din trupa de dans, iar mișcările lor au atras toate privirile.
VIDEO | Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, dans senzual alături de o colegă din trupă
Taisia și trupa de dans din care face parte au făcut un adevărat spectacol la un eveniment care a avut loc în acest weekend. Fetele au uscat pe scenă și s-au dezlănțuit.
Mișcările lor au atras toate privile și nu au făcut economie de gesturi îndrăznețe. Coregrafia lor a implicat și mișcări mult mai senzuale, iar iubita lui David Popovici a fost în centrul atenției, alături de o altă colegă de trupă.
Citește și: David Popovici și Taisia Nițuleasa, imaginea care îți taie răsuflarea. În ce ipostază tandră au apărut sportivul și iubita sa
Pasiunea Taisiei vine încă din copilărie. Ea a făcut dans de performanță, așa cum dezvăluia chiar David Popovici într-un interviu în care a vorbit despre partenera lui.
„Ea a făcut dans de performanță și a dat o audiție pentru a intra într-o trupa de dans destul de serioasă. Eu o susțin, ea mă susține și acum de abia aștept să înceapă și ea regimul de antrenament. Să mâncăm cât mai sănătos împreună, să o implic și pe ea și să înțeleagă cât mai bine cum e viața de sportiv”, spunea David Popovici despre iubita lui.
Tânăra a publicat un videoclip din timpul momentului lor de pe scenă, iar urmăritorii ei au reacționat imediat. „Geniaaal”, „Ador”, au reacționat prietenii ei virtuali.
Cu ce se ocupă Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici
Taisia Nițuleasa este o prezență discretă însă nu ratează niciun moment să îi fie altăuri iubitului său. Fata l-a însoțit la mai multe competiții și a apărut în tribune susțiându-l pe campionul mondial și european.
David Popovici și iubita lui, sunt împreună de 5 ani. Ei au fost colegi, la Colegiul „George Coșbuc”, din Capitală și astfel s-au cunoscut. Tinerii au început o relație încă din școala, iar fata i-a fost alături încă dinainte de a intra în atenția tuturor datorită performanțelor sale sportive.
După liceu, ei au ales facultăți diferite. În timp ce David Popovici s-a înscris la Facultatea de Psihologie, dar și-a înghețat primul an prentru pregătirile sportive, apoi s-a mutat la Facultatea de Socilogie și Asistență Socială, iubita lui studiază la SNSPA, așa cum scrie pe conturile ei de pe rețelele sociale.
Citește și: David Popovici a „cerut” românilor un cadou de ziua lui! Ce a spus că vrea, cu ocazia zilei sale de naștere: „De data aceasta”
De asemnenea, Taisia Nițuleasa este pasionată de make-up și obișnuia să împărtășească din proiectele ei spectaculoase, în mediul online.Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Ce ținută demnă de covorul roșu a îmbrăcat soacra mică... Este numai piele și os. Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la N...