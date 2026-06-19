Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula milionarilor”

Iuliana Pepene a făcut senzație în mediul online cu fotografiile sale din vacanță. Prezentatoarea TV s-a lăsat pozată în ipostaze spectaculoase pe „insula milionarilor”.

Iuliana Pepene a făcut senzație în mediul online cu fotografiile sale din vacanță | Facebook

Iuliana Pepene a intrat din nou în atenția publicului după ce a plecat într-o vacanță de lux, chiar în Mykonos. Prezentatoarea de la Observator a reușit să impresioneze prietenii virtuali cu fotografiile senzaționale de pe „insula milionarilor”.

Aceasta a renunțat la hainele elegante de pe platoul de filmare pentru a îmbrăca ținute de vară și costumul de baie. Pozele au strâns o mulțime de aprecieri și reacții din partea oamenilor din mediul online.

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Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Iuliana Pepene de mândrește cu o comunitate mare de fani pe conturile personale. Prezentatoarea de la Observator are peste 120 de mii de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează destul de des.

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Cum s-a lăsat pozată Iuliana Pepene în vacanța din Mykonos

Deși a plecat în Mykonos pentru relaxare, vedeta nu a uitat să le arate internauților peisajele superbe din Grecia. Mai mult, Iuliana Pepene s-a lăsat pozată în diferite ipostaze pe „insula milionarilor”.

Prezentatoarea de la Observator a făcut furori cu aparițiile sale din Mykonos. Aceasta a apelat la costum de baie și ținute care i-au scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat.

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Imaginile sale au captat rapid atenția fanilor. Aceștia nu s-au putut abține și i-au oferit o mulțime de complimente.

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„Ești deosebit de frumoasă”, „Pur și simplu ești superbă!”, „Perfectă!”, „Faci soarele gelos! Vacanță plăcută, Iuliana!”, „Sirenă la mal!” sau „Frumusețe întruchipată!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

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Un lucru este cert, Iuliana Pepene se bucură din plin de vacanța de pe „insula milionarilor”. Aceasta savurează fiecare moment de liniște, bucurându-se de priveliștea de vis, valurile mării, nisipul fierbinte și de mâncarea cu specific grecesc.

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Mykonos se numără printre destinațiile de lux preferate de vedete. Multe nume celebre din showbiz-ul românesc au pășit pe „insula milionarilor” pentru a trăi o experiență de neuitat, fără a mai ține cont de suma scoasă din buzunar.