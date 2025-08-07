A apărut prima imagine cu Marilu Dobrescu, la două luni după ce a dispărut din mediul online.

Prima imagine cu Marilu Dobrescu, după două luni de absență în mediul online. Cum a fost surprinsă | Captură Instagram

După scandalul cu Iustin Petrescu, Marilu Dobrescu a luat o pauză de la social media și de la întreaga activitate de pe rețelele de socializare, decizie care a alimentat multe zvonuri.

Între timp, se pare că influencerița se concentrează pe relația cu iubitul australian. Deși ea nu a mai postat nimic pe conturile sale, Marilu s-a lăsat surprinsă într-o fotografie publicată de partenerul ei la Instastory.

Marilu Dobrescu, prima imagine după dispariția din mediul online. Cum a apărut

De mai bine de două luni, Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online. Dacă înainte de scandalul cu Iustin Petrescu avea campanii de promovare pe bandă rulantă, acum a decis să ia o pauză de la întreaga activitate.

Potrivit imaginii postate de iubitul ei pe contul personal de Instagram, se pare că Marilu Dobrescu se bucură de pauza pe care și-a luat-o. În această perioadă, cei doi par să își consolideze relația, departe de ochii curioșilor.

Din imagine se poate observa că Marilu Dobrescu se bucură de destinația exotică, mai ales că a fost ziua ei de naștere. Cu toate că partenerul ei a postat fotografia pe Instagram, Marilu Dobrescu nu a repostat-o, preferând să păstreze în continuare discreția.

Cum arată presupusul iubit al lui Marilu Dobrescu

Înainte să dispară din mediul online, Marilu dezvăluia că a reușit să se mute în Australia, acolo unde e pregătită să meargă la facultate. Ea și-a pus bazele unei noi vieți după ce a vândut proprietățile pe care le avea în țară și a ales să se mute pe cealaltă parte a globului.

Pe lângă susținerea primită de la rude și prieteni, Marilu le-a mai dezvăluit prietenilor ei virtuali că are pe cineva special în viața ei și a postat câteva Instastories cu cel care pare a fi noul ei iubit. Cei doi s-au fotografiat împreună la mai multe ieșiri seara, iar influencerița pare fericită și liniștită în prezența lui.

Bărbatul misterios se numește Tom Healy și, din profilul său de Instagram, ne putem da seama că este videograf și fotograf de meserie. În prezența lui, Marilu este extrem de relaxată și pare că și-a găsit liniștea.

