J. D. Vance, tată pentru a patra oară.Cum au dezvăluit vicepreședintele american și soția sa sexul bebelușului și când se va naște

J. D. Vance, tată pentru a patra oară.Cum au dezvăluit vicepreședintele american și soția sa sexul bebelușului și când se va naște

J. D. Vance a anunțat de curând printr-o postare pe rețeaua de socializare X că va deveni tată pentru a patra oară.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 14:11 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 14:36
Vicepresedintele american a anunțat de curând că așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea său copil. | Hepta

J. D. Vance și soția lui, Usha Vance, vor deveni părinți pentru a patra oară în curând. Vicepreședintele SUA a făcut o postare pe X prin care a făcut marele anunț.

Vance și soția sa mai au împreună trei copii, pe Ewan, Vivek și Mirabel. Usha Vance, în vârstă de 40 de ani, este acum însărcinată pentru a patra oară și urmează să aducă pe lume un bebeluș în luna iulie a acestui an.

J. D. Vance va deveni tată pentru a patra oară

J. D. Vance a anunțat cu emoție că este nerăbdător să devină tată pentru a patra oară, după ce a aflat că el și soția lui vor avea un băiețel.

„Suntem tare încântați să împărtășim cu voi vestea că Usha este însărcinată cu cel de-al patrulea copil al nostru, un băiat. Usha și bebelușul sunt bine, și suntem nerăbdători să îl cunoaștem la finalul lunii iulie. În tot acest timp încărcat de emoție, suntem recunoscători pentru doctorii militari care au grijă de familia noastră și pentru membrii din staff-ul nostru care fac tot ce pot pentru a se asigura că putem să ne servim țara în timp ce ne bucurăm de o viață minunată alături de copiii noștri”, se arată scris în anunțul oficial postat de J. D. Vance pe rețelele de socializare.

Usha și J. D. Vance s-au cunoscut în 2020, pe vremea când ea era studentă la Facultatea de Drept a Universității Yale. Cei doi au făcut parte dintr-un grup de discuții despre declinul social al albilor în America.

Usha s-a născut și a crescut în orașul San Diego, după ce părinții ei se mutaseră în SUA din India. Tatăl ei era inginer mecanic, iar mama ei era biolog marin. Ea a crescut într-o familie înconjurată de multă dragoste și a replicat acest model atunci când și-a întemeiat propria ei familie alături de J. D. Vance.

Înainte de a-și întemeia frumoasa familie pe care o are acum, Usha Vance a avut o carieră în domeniul juridic și a fost juristă la firma Munger, Tolles & Olson din San Francisco.

J. D. Vance se remarcă drept unul dintre cei mai vocali membrii ai administrației Trump pentru că a cerut ca rata natalității din Statele Unite ale Americii să crească. El și-a construit acum o familie frumoasă alături de soția lui, Usha, și împreună trăiesc o poveste de dragoste bazată pe încredere și respect, servind drept exemplu pentru mulți.

