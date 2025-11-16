Jackie Chan nu a murit. Zvonurile false care au îngrijorat milioane de fani

Celebrul actor Jackie Chan nu a murit, în ciuda zvonurilor false care au devenit virale pe rețelele de socializare.

Pe Internet au apărut mai multe zvonuri despre decesul lui Jackie Chan | Getty Images

Pe Internet a devenit virală o informație falsă potrivit căreia Jackie Chan ar fi murit. Vedeta în vârstă de 71 de ani, originară din Hong Kong, e cea mai recentă victimă a acestor zvonuri.

O imagine falsă generată cu AI, în care Chan apare într-un pat de spital, a fost publicată pe mai multe rețele de socializare, scrie Daily Mail.

Alături de imaginea falsă, cei care au vrut să transmită aceste informații fictive au publicat și un mesaj emoționant.

Dar acesta nu era adevărat. În ciuda acestui fapt, imaginea și mesajul au devenit virale și au îngrijorat milioane de fani din întreaga lume.

Articolul continuă după reclamă

Jackie Chan nu a murit

Jackie Chan nu a murit în ciuda zvonurilor false care au îngrijorat milioane de fani.

„Astăzi, cea mai iubită persoană din cinematografia mondială, omul drag inimilor noastre, mai ales generației noastre, un actor demn, un mare practicant de Kung Fu, omul cu râsul amuzant, Jackie Chan, a încetat din viață,” scria în mesajul alături de imaginea falsă.





Știrea falsă despre moartea actorului i-a determinat pe fani să caute pe Google detalii despre starea de sănătate a lui Chan.

Căutări generate de această farsă, precum „a murit Jackie Chan”, „Jackie Chan a murit”, „moartea lui Jackie Chan”, s-au numărat printre cele mai populare expresii de pe Google Trends în seara de luni, 10 noiembrie.

Platforma de inteligență artificială Grok a oferit clarificări utilizatorilor de pe rețelele sociale care căutau informații despre presupusa moarte a actorului.

Răspunsul dat unui utilizator care a întrebat dacă starul din Rush Hour chiar a murit a fost: „Nu, e o farsă. Jackie Chan e viu și sănătos la data de 11 noiembrie 2025. Rapoartele recente confirmă că e activ și a apărut în filme și la evenimente în acest an. Zvonurile despre moartea sa au fost răspândite de mesaje false pe rețelele sociale.”

Citește și: Actori care au fost la un pas de moarte pe platoul de filmare. Ce vedetă aproape s-a înecat în Marea Neagră

Mai mulți utilizatori de social media și-au exprimat frustrarea legată de îngrijorarea pe care a produs-o această farsă.

„Cea mai recentă știre falsă de pe Facebook: Jackie Chan a murit. Nu a murit,” a scris un utilizator.

„Urăsc nenorocitul ăsta de Facebook. M-au făcut să cred că Jackie Chan a murit,” a declarat un alt utilizator, care nu a menționat dacă a și căutat pe Google informații din surse de încredere legate de această veste, după ce a văzut o imagine generată AI.

Nu e prima dată când Jackie Chan e victima unei astfel de farse

Jackie Chan a fost subiectul unui alt zvon fals despre moartea sa și în luna august a acestui an. Atunci, un alt mesaj fals pretindea că soția sa, Joan Lin, ar fi confirmat decesul.

Imaginea care însoțea anunțul „avea toate semnele vizuale specifice conținutului generat artificial”, au declarat atunci experții care au și confirmat că „imaginea era creată de AI”.

Citește și: Jackie Chan și Ralph Macchio, colaborarea anului pentru „Karate Kid: Legends”. Imagini spectaculoase din noul film

Jackie Chan, al cărui nume real este Fang Shilong, a jucat în 2 filme anul acesta. Primul e The Shadow’s Edge, unde a interpretat rolul lui Wong Tak-chung. Cel de-al 2-lea e Karate Kid: Legends, în care l-a jucat pe Han alături de Ralph Macchio.

Pagina sa de pe IMDb a lui Chan include 6 filme aflate în diferite etape de producție, printre care Panda Plan 2, Mo Sheng Jia Ting, și un al 4-lea film din seria Rush Hour, aflat momentan la stadiul de zvon.