Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus

Jador s-a pregătit intens pentru lansarea unei noi piese, intitulată „O inimă captivă”, iar imaginile de culise publicate pe canalul său de YouTube au stârnit interesul fanilor.

Artistul a arătat momente de la filmările videoclipului, unde alături de el au apărut două figuri cunoscute publicului larg: Oana Monea și Sorin Encică, două dintre ispitele de la Insula Iubirii sezonul 9.

În imaginile prezentate, Oana Monea apare alături de Jador, într-un rol ce sugerează o relație de cuplu. Atmosfera romantică și cadrele în care cei doi apar împreună lasă de înțeles că ea joacă rolul principal feminin în povestea videoclipului.

Pe lângă Oana, la filmări a fost prezent și Sorin Encică, ispita masculină din același sezon al show-ului de televiziune. Prezența lui nu a fost întâmplătoare, întrucât el și Jador se cunosc de mai mult timp, fiind foști colegi de facultate, iar acum au colaborat pentru acest proiect muzical.

Vlogul postat de Jador a atras rapid atenția și a generat mii de vizualizări. Publicul s-a arătat curios să vadă produsul final, mai ales datorită apariției celor două personaje controversate din reality show, alături de cântăreț.

Videoclipul pentru „O inimă captivă” a fost lansat de curând și fanii au fost mulțumiți de cum sună piesa și cum arată clipul. Jador a fost foarte dezinvolt în timpul filmărilor, așa cum s-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin personalitatea sa. Proaspăt tătic, Jador a reușit să creeze un produs muzical care cu siguranță are șanse mari să fie foarte plăcut de publicul român.

Iată cum au arătat vlogul și clipul oficial, dar și ce a publicat cântărețul pe rețelele de socializare, alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică.

Jador, pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, s-a impus rapid pe scena muzicală românească prin stilul său energic și combinația dintre manele moderne și influențe pop. Devenit cunoscut după participarea la reality-show-uri TV, artistul a reușit să-și construiască o carieră solidă, cu milioane de vizualizări pe YouTube și o comunitate numeroasă de fani. Lansările sale se bucură constant de succes, iar Jador este considerat unul dintre cei mai apreciați cântăreți ai noii generații.