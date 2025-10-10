Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cum arată bolidul de lux al artistului: „Sunt cel mai tânăr proprietar”

Jador a făcut o achiziție de sute de mii de euro. Artistul și-a cumpărat un bolid de lux pe care puțini și-l permit. Iată cum arată noua lui mașină.

Jador, pe numele real de Remus Ionuț Dumitrache, și-a luat fanii prin surprindere cu o postarea neașteptată. Se pare că artistul a decis să își cumpere o nouă mașină pentru care a scos mulți bani din buzunar.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânărul are o carieră de succes în industria muzicală. Acesta este invitat, adesea, la evenimente pentru a face spectacol. Un lucru este cert, Jador câștiga sume impresionante din talentul său remarcabil.

Din banii puși deoparte, cântărețul a hotărât să își achiziționeze un bolid de lux pe care puțini oameni și-l permit. Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, acesta nu a uitat să le dea vestea cea mare.

Ce mașină și-a cumpărat Jador. Cum arată noul bolid de lux al artistului

Articolul continuă după reclamă

Într-un videoclip de pe contul de Instagram, Jador le-a explicat prietenilor virtuali că a devenit proprietarul unui Rolls-Royce. Mai mult, acesta a dezvăluit că este cel mai tânăr deținător din România al unui astfel de bolid de lux.

Citește și: Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

„Sunt cel mai tânăr proprietar de Rolls din România. Dar să ne înțelegem — e doar o mașină. Un fier frumos, da, dar tot un fier rămâne. Nu am luat-o ca să impresionez pe nimeni și nici pentru aparențe. Puteam să o iau de mult, dar am vrut să o fac atunci când am simțit eu că e momentul.

Am luat-o pentru că îmi place, pentru că iubesc mașinile și pentru că Rolls-ul ăsta mă reprezintă. Mi-am dorit mereu o mașină cool — la început visam la un Passat, acum am un Rolls. Dar să fie clar: mașina nu schimbă omul.

Sunt același. Cu aceleași glume, aceeași energie, aceeași poftă de viață. Nu mă definește logo-ul de pe volan, mă definesc alegerile și munca mea. Rolls-ul e doar o poveste pe care mi-am scris-o singur — una pe roți.”, a scris Jador pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui Jador a strâns mai bine de 45 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

În filmulețul publicat pe Instagram, artistul roagă pe toată lumea să nu-l judece pentru alegerea făcută. Acesta a mai menționat că achiziția mașinii a fost un mare vis al său.

„Un om care a plecat de jos și a ajuns sus, dar a rămas același. A rămas cu omenie. Merită respectul tuturor, pentru că puțini mai sunt așa. Mulți ar trebui să ia exemplu”, „Să o stăpânești sănătos!”, „Pentru asta muncești!” sau „Când ai credință în Dumnezeu totul este posibil! Să o stăpâniți sănătoși! Doamne ajută la multe realizări cu multă sănătate și înțelegere!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Jador, declarație de dragoste superbă pentru Oana Ciocan, soția sa. Cum arătau în prima lor poză împreună: „Ai fost dorința mea”

Un lucru este cert, Jador s-a bucurat enorm pentru noua achiziție. Este o mașină pe care și-o dorea de foarte mult timp, însă a tot amânat să o cumpere pentru că avea alte priorități.