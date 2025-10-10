Antena Căutare
Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cum arată bolidul de lux al artistului: „Sunt cel mai tânăr proprietar"

Jador a făcut o achiziție de sute de mii de euro. Artistul și-a cumpărat un bolid de lux pe care puțini și-l permit. Iată cum arată noua lui mașină.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:35
Jador a făcut o achiziție de sute de mii de euro

Jador, pe numele real de Remus Ionuț Dumitrache, și-a luat fanii prin surprindere cu o postarea neașteptată. Se pare că artistul a decis să își cumpere o nouă mașină pentru care a scos mulți bani din buzunar.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânărul are o carieră de succes în industria muzicală. Acesta este invitat, adesea, la evenimente pentru a face spectacol. Un lucru este cert, Jador câștiga sume impresionante din talentul său remarcabil.

Din banii puși deoparte, cântărețul a hotărât să își achiziționeze un bolid de lux pe care puțini oameni și-l permit. Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, acesta nu a uitat să le dea vestea cea mare.

Ce mașină și-a cumpărat Jador. Cum arată noul bolid de lux al artistului

Într-un videoclip de pe contul de Instagram, Jador le-a explicat prietenilor virtuali că a devenit proprietarul unui Rolls-Royce. Mai mult, acesta a dezvăluit că este cel mai tânăr deținător din România al unui astfel de bolid de lux.

„Sunt cel mai tânăr proprietar de Rolls din România. Dar să ne înțelegem — e doar o mașină. Un fier frumos, da, dar tot un fier rămâne. Nu am luat-o ca să impresionez pe nimeni și nici pentru aparențe. Puteam să o iau de mult, dar am vrut să o fac atunci când am simțit eu că e momentul.

Am luat-o pentru că îmi place, pentru că iubesc mașinile și pentru că Rolls-ul ăsta mă reprezintă. Mi-am dorit mereu o mașină cool — la început visam la un Passat, acum am un Rolls. Dar să fie clar: mașina nu schimbă omul.

Sunt același. Cu aceleași glume, aceeași energie, aceeași poftă de viață. Nu mă definește logo-ul de pe volan, mă definesc alegerile și munca mea. Rolls-ul e doar o poveste pe care mi-am scris-o singur — una pe roți.”, a scris Jador pe contul de Instagram.

Postarea lui Jador a strâns mai bine de 45 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

În filmulețul publicat pe Instagram, artistul roagă pe toată lumea să nu-l judece pentru alegerea făcută. Acesta a mai menționat că achiziția mașinii a fost un mare vis al său.

„Un om care a plecat de jos și a ajuns sus, dar a rămas același. A rămas cu omenie. Merită respectul tuturor, pentru că puțini mai sunt așa. Mulți ar trebui să ia exemplu”, „Să o stăpânești sănătos!”, „Pentru asta muncești!” sau „Când ai credință în Dumnezeu totul este posibil! Să o stăpâniți sănătoși! Doamne ajută la multe realizări cu multă sănătate și înțelegere!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Jador în două ipostaze diferite
Un lucru este cert, Jador s-a bucurat enorm pentru noua achiziție. Este o mașină pe care și-o dorea de foarte mult timp, însă a tot amânat să o cumpere pentru că avea alte priorități.

