Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

Jador a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu casa pe care și-au cumpărat-o, exprimând cât de fericit este.

Jador și Oana Ciocan au făcut o achiziție de proporții! Cei doi și-au cumpărat o casă în care urmează să se mute curând. Artistul a dezvăluit primele imagini cu noua lor locuință și a exprimat cât de fericit este că nu va mai sta în apartament.

Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o

Recent, Jador și Oana Ciocan și-au botezat fiul, având parte de un eveniment special, alături de cele mai importante persoane din viața lor.

Câteva zile mai târziu, Jador a mai făcut un anunț. Artistul și soția lui și-au cumpărat casa mult dorită, în care urmează să se mute alături de fiul lor după ce o renovează. Jador a postat primele imagini pe rețelele de socializare. Artistul este foarte fericit că se mută la casă, după o lungă perioadă în care a stat într-un apartament.

„Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe! Vă aștept la mine la grătar”, a transmis Jador pe TikTok.

Jador și Oana Ciocan l-au botezat în secret pe fiul lor

Jador și Oana Ciocan și-au botezat fiul în mare secret. La câteva luni distanță de când au devenit părinți, artistul și soția sa au organizat un eveniment discret, dar special, la care au participat familia și apropiații. Oana Ciocan a făcut o declarație emoționantă pe rețelele de socializare.

„O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături.

Părinții noștri... Sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel”, a declarat Oana Ciocan, pe rețelele de socializare.

De când a devenit tată, viața lui Jador s-a schimbat radical. Artistul și soția lui sunt extrem de fericiți și nu ratează nicio ocazie să își exprime public bucuria.

„Două stele în ochii tăi, ești comoara noastră vie, visul dulce dintre noi. Să crești blând, iubit, voinic, cu inima de curcubeu. La mulți ani, pui drag de soare, suflet drag din trupul meu!”, a scris, la un moment dat, Oana Ciocan pe Instagram, potrivit Cancan.

