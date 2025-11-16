James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile pentru tratamentul împotriva cancerului. Ce scoate la licitație

James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile din celebrul serial Dawson's Creek pentru tratamentul împotriva cancerului.

Actorul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o formă de cancer colorectal, în stadiul 3, anul trecut, scrie Daily Mail.

Van Der Beek e cunoscut pentru rolul lui Dawson Leery, din serialul care i-a purtat și numele, ce a fost difuzat în perioada 1998 - 2003.

Vedeta a vorbit recent despre decizia de a scoate la licitație obiectele sale în acest context.

James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile și a recunoscut că are sentimente complexe atunci când vine vorba de această decizie. Dar că a fost luată având în vedere „răsturnările neașteptate de situație” din viața lui din ultima perioadă.

Printre piesele pe care fanii vor avea ocazia să le cumpere se numără ținuta purtată de actor în episodul pilot al serialului. Experții estimează că va fi vândută cu până la 4.000 de dolari.

De asemenea, va fi scos la licitație și colierul pe care Dawson i l-a dăruit lui Joey Potter (interpretată de Katie Holmes) pentru balul de absolvire. Acesta e evaluat între 26.400 și 52.800 de dolari.

Pentru licitație, actorul va colabora cu Propstore. Vor fi vândute obiecte din colecția sa personală,, în cadrul licitației Winter Entertainment Memorabilia Live Auction. Evenimentul va avea loc între 5 și 7 decembrie.

„Am păstrat aceste comori ani de zile, așteptând momentul potrivit pentru a face ceva cu ele. Și cu toate răsturnările neașteptate pe care viața mi le-a adus în ultima vreme, e clar că a sosit momentul,” a declarat actorul.

„Chiar dacă simt o oarecare nostalgie în timp ce mă despart de aceste obiecte, e reconfortant să le pot oferi prin licitația Propstore celor care mi-au susținut munca de-a lungul anilor,” a continuat Van Der Beek.

Actorul va scoate la vânzare costume, recuzită și elemente de decor care marchează momente importante din cariera sa.

Toate veniturile obținute vor fi folosite de Van Der Beek pentru a acoperi cheltuielile tratamentului său împotriva cancerului.

De asemenea, vor fi vândute și ghetele sale, precum și șapca West Canaan Coyotes din filmul său din 1999, Varsity Blues.

Persoanele interesate se pot înscrie deja pentru a licita. Licitația cu participare fizică urmează să aibă loc la Londra pe 6 decembrie. Licitațiile online vor fi deschise la nivel global până pe 7 decembrie 2025.

James Van Der Beek a dezvăluit că are cancer în 2024

Cancerul colorectal e al 4-lea cel mai frecvent tip de cancer în SUA, atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor.

Potrivit estimărilor American Cancer Society, în 2025, 154.270 de persoane din SUA vor fi diagnosticate cu cancer de colon sau rect. 52.900 dintre aceștia vor muri din cauza bolii.

Anul trecut, actorul a mai vândut produse inspirate din Varsity Blues pentru a-și acoperi costurile tratamentului și pentru a ajuta alți pacienți.

El a dezvăluit că își acoperă parțial costurile tratamentului prin vânzarea de tricouri semnate din Varsity Blues, cu ocazia aniversării de 25 de ani a filmului.

„100% din încasările mele nete vor merge către familiile care se refac după povara financiară a cancerului (inclusiv a mea),” a scris actorul pe pagina de Instagram.

Recent, actorul a ratat reuniunea Dawson’s Creek, prima după 22 de ani, la care a fost prezentă întreaga echipă. Van Der Beek s-a retras din eveniment cu doar câteva ore înainte, din cauza stării de sănătate, dar i-a surprins pe fani cu o apariție video preînregistrată.

„Așteptam această seară de luni întregi, de când îngerul meu Michelle Williams mi-a spus că o organizează,” a spus el în video. „Nu pot să cred că nu sunt acolo. Nu pot să cred că nu îmi pot vedea colegii de platou, frumoasa mea distribuție, față în față.”

Soția actorului, Kimberly, și cei șase copii ai lor au fost prezenți la eveniment în semn de susținere. Cei doi au împreună patru fiice, Olivia (14 ani), Annabel (10), Emilia (8) și Gwendolyn (6), și doi fii, Joshua (12) și Jeremiah (3).