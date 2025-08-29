Juno, Rocky din Iubire cu parfum de lavandă, și-a încărcat bateriile între muzică, mare și adrenalină

Antena Căutare
După un sezon intens de filmări pentru serialul original Iubire cu parfum de lavandă, Juno, cel care îl interpretează pe Rocky, și-a luat o pauză binemeritată.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 11:49 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 11:55
Vara lui a fost o combinație de concerte, prieteni, mare, dar și descoperiri personale – totul cu acel vibe de „film” pe care artistul îl poartă cu el peste tot.

„Am fost la concerte, am trecut prin Constanța la prietenii de acasă, am mai făcut și muzică și, în sfârșit, mi-am luat o vacanță”, povestește Juno. Destinația a fost Grecia, mai exact Halkidiki, pe brațul Sithonia, unde a stat aproape 10 zile. „Am descoperit în fiecare zi câte o plajă nouă, cu apă turcoaz, am făcut snorkeling și am mâncat foarte bine. Un moment memorabil a fost când am închiriat o barcă și am condus-o singur pentru prima dată în viață. A fost senzațional, un mix de libertate, adrenalină și liniște în același timp.”

Citește și: Andrei Coman, primarul din Iubire cu parfum de lavandă, vară între Podişor și Puglia: „Toată lumea mă strigă dom’ Primar!”

Pentru artist, vacanța a fost și un moment de detașare de rolul său din serial. „Am încercat să iau o pauză de la Rocky, hahaha. Dar adevărul e că atunci când trăiești un personaj atât de intens, îți rămâne undeva cu tine, chiar și atunci când spui că ai luat o pauză.” Totuși, Juno știe exact ce fel de vacanță i s-ar potrivi lui Rocky: „Un loc exotic, cu plaje spectaculoase, unde să simtă senzația aia de viață scumpă și liberă la care visează. Și, evident, un loc unde să aibă și parcuri de distracții, pentru că adrenalina face parte din ADN-ul lui Rocky.”

În tot acest timp, Juno nu a stat departe de scenă și de pasiunea pentru muzică. Întrebat dacă a avut un moment de “film” în perioada de vacanță, artistul a răspuns: „Am avut parte de mai multe momente de film. Fie pe scenă, fie în vacanță, în locuri superbe. Povestea vieții mele e un scenariu de film și mereu mi-am făcut filmul. De asta cred că mă regăsesc atât de bine în ceea ce fac și pe platourile de filmare.”

Reîntors deja pe set la filmări, Juno spune că aduce cu el cea mai importantă resursă: energia. „Era nevoie de un pic de odihnă și am profitat din plin de moment. Mă întorc încărcat, gata să-i dăm bătaie în continuare. Abia aștept să mă reîntâlnesc cu echipa și cu publicul, pentru că ce urmează în sezonul nou este intens.”

Citește și: Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu familia”

Juno și colegii săi au revenit la filmări, iar serialul Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, revine cu un nou sezon plin de emoții puternice, surprize și povești care merg direct la inimă, din 12 septembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.

