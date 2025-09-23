Antena Căutare
Karina Pavăl, moștenitoarea imperiului Dedeman, s-a căsătorit. Unde a avut loc ceremonia fastuoasă

Moștenitoarea imperiului Dedeman s-a căsătorit. Iată unde a avut loc nunta și cine este fericitul mire.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 14:34
Karina Pavăl este moștenitoarea imperiului Dedeman. Aceasta și-a unit destinul cu partenerul său de viață, Dragoș Iamandoiu, într-o ceremonie fastuoasă. Invitații au fost aleși pe sprânceană, iar petrecerea a fost una deosebită.

Unde a avut loc nunta Karinei Pavăl cu Dragoș Iamandoiu. A fost o ceremonie de basm

Moștenitoarea imperiului Dedeman și partenerul său au ales o locație specială pentru nunta lor. Este vorba de Grand Hotel Gardone, conform unei surse. Locația este chiar pe malul Lacului Garda și aparține fraților Adrian și Dragoș Pavăl.

Karina și Dragoș și-au unit destinele într-un cadru privat, în fața a aproximativ 60 de invitați, pe o isulă privată, Isola del Garda. Tinerii îndrăgostiți și invitații lor s-au bucurat de grădinile luxuriante, care îmbină stilurile italian și englezesc cu terase deosebite și plante exotice, și apele cristaline. Potrivit unei surse, închirierea insulei a costat nu mai puțin de 100.000 de euro, fiind proprietatea familiei Cavazza.

Invitații au ajuns pe insulă cu un vapor special pentru ei și au fost tratați regește, întregul weekend fiind unul desprins din povești.

Mireasa a purtat o rochie din dantelă, cu mâneci lungi, care i-a scos în evidență silueta. Mirele a purtat un sacou alb, pantaloni negri și papion negru. Dragoș Iamandoiu a postat câteva fotografii de la marele eveniment, aducând mulțumiri artiștilor care au fost alături de ei, printre care Loredana Groza și Holograf.

Dragoș Pavăl a fost alături de fiica sa în ziua cea mare și chiar i-a ținut pantofii cu toc, pe care aceasta i-a purtat la ceremonie.

Dragoș Iamandoiu este avocat și a întâlnit-o pe Karina Pavăl în timp ce studia la Londra. Primele imagini cu cei doi au apărut în mediul online în 2015 și sunt din timpul studenției lor.

Dragoș este acum partener la KPMG Legal – Toncescu și Asociații, fiind specializat în domeniul corporate și fuziuni și achiziții, iar Karina are un rol important în afacerile familiei. Aceasta a renunțat la funcția din compania de stat Conpet, fiind în prezent în Consiliul de Administrație al firmei Dedeman. De asemenea, deține acțiuni de 30% în grupul Tei, care include Farmacia Tei și Bebe Tei.

