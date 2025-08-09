Khloe Kardashian a recunoscut că își edita excesiv pozele: „Arătam ca un personaj din desene animate”

Khloé Kardashian a dezvăluit că nu își mai editează toate pozele cu Photoshop. „Chiar simt că a fost o perioadă în care am fost cu toții absorbiți de această viață cu filtre și nu mai puteam să ne vedem fără unul”, a spus ea.

Vedeta de reality show a făcut această mărturisire în cel mai recent episod al podcastului ei, „Khloé in Wonderland”.

Khloé Kardashian recunoaște că își edita excesiv pozele în trecut

În cel mai nou episod al podcastului ei, „Khloé in Wonderland”, lansat pe 17 iulie, vedeta din „The Kardashians”, în vârstă de 41 de ani, a mărturisit că, deși a existat o perioadă în care „nu ar fi îndrăznit să posteze o poză fără să o editeze intens”, lucrurile s-au schimbat.

„A fost o vreme când îmi photoshopam pozele excesiv. N-aș fi îndrăznit să postez o fotografie fără să o editez puternic”, a mărturisit Kardashian în podcastul ei.

Articolul continuă după reclamă

Cofondatoarea brandului Good American a vorbit deschis despre mai multe zvonuri și acuzații care circulă despre celebra ei familie, inclusiv despre cea că „își editează fiecare fotografie” pe care o postează.

„Nu o fac”, a răspuns Kardashian. „Dar a existat o perioadă în care cu siguranță o făceam. Eram înconjurată de oameni care mă făceau să cred că trebuie să arăt într-un anumit fel. Cred că a fost și o chestiune de perioadă. Simțeam că foarte mulți își editau pozele – sau le editau excesiv – mult mai mult decât o fac acum”.

„Chiar simt că a fost o perioadă în care am fost cu toții absorbiți de stilul ăsta de viață cu filtre și nu mai puteam să ne vedem fără unul”, a continuat ea. „Și, da, sunt zile în care simt că am nevoie de un filtru. Nu mă simt bine în pielea mea. Dar sunt pe video. Și, sincer, mă plac mai mult în filmări decât în fotografii”.

Vedeta de reality show a mărturisit apoi că nu se consideră „cea mai fotogenică”. „Fac 500 de poze ca să găsesc una care îmi place”. „Și e în regulă. Am voie să fac asta”, a adăugat ea. „Dar trebuie să spun că a fost o perioadă în care îmi photoshopam pozele în exces”.

Kardashian a mărturisit apoi că în unele fotografii vechi arată ca un „personaj din desene animate” și că este „umilitor să realizeze că a crezut vreodată că aceea era o versiune a ei”.

Citește și: Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian. 10 femei se ocupă zilnic de cei patru copii

Khloe Kardashian: „Mă simt prost că am crezut că trebuie să arăt așa”

„Mă simt prost că am crezut că trebuie să arăt așa”, a continuat ea. „Dar eram înconjurată de oameni care făceau toți același lucru. Și dacă îmi făceau o poză, o editau înainte să mi-o dea. Așa că ajunsesem să cred că așa arăt. Iar dacă mă fotografiau paparazzii, mă uitam la poze și spuneam: «Nu arăt așa. Arăt ca în poza asta editată»”.

„A trebuit efectiv să-mi reeduc mintea și să-mi spun: «Ok, trebuie să renunțăm la filtre. Asta nu e real. Nu așa arăt. Și nici nu vreau să arăt așa». A fost o perioadă ciudată”, a recunoscut Khloé.

Diva, mamă a doi copii, a povestit că era „atât de prinsă în lumea filtrelor și voiam ca fața mea să arate într-un fel care nu era real, dar acum nu mai e așa”. Apoi a explicat cum face în prezent ca să obțină o poză reușită pentru rețelele sociale.

„Îmi place să am lumină bună”, a spus ea, potrivit People. „Cu siguranță fac poze în condiții mai controlate, cu lumină bună, și poate fac o mulțime până găsesc unele care îmi plac. Dar nu mai simt nevoia să editez fiecare fotografie”.