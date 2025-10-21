Antena Căutare
La 69 ani, Dan Ciotoi iubește din nou! Ce a dezvăluit artistul despre noua lui relație

Dan Ciotoi, artistul cunoscut ca solist al trupei Generic, și-a refăcut viața amoroasă la vârsta de 69 ani.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:07
Dan Ciotoi a povestit recent că a dat o nouă șansă iubirii. | Facebook

După un divorț dureros care s-a întâmplat în urmă cu 7 ani, artistul Dan Ciotoi a povestit recent că acum iubește din nou. Pe lângă divorț, Dan Ciotoi a mai traversat o cumpănă grea în urmă cu 2 ani, când a fost operat după ce a primit diagnosticul de cancer de colon.

Dan Ciotoi este din nou îndrăgostit

Acum, după ce s-a recuperat complet, Dan Ciotoi este din nou fericit. În urmă cu doi ani, artistul trecea printr-o perioadă extrem de dificilă, atunci când medicii i-au pus diagnosticul crunt.

„Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an, să meargă la medicul de familie. Orice boală, luată din pripă, e vindecabilă. Nu recomand însă spitalele din Târgoviște, unde nu m-au diagnosticat corect, recomand Spitalul Universitar din București.

Acest spital e ca o icoană pentru mine. O oră m-a despărțit de moarte, se fisurase intestinul, dacă se vărsa în sânge muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos”, a povestit artistul, pe-atunci, exclusiv pentru Click.

Artistul a suferit două operații majore, iar acum se bucură din nou de viață.

„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, o vreme n-ai voie să mănânci legume, pentru că fermentează, e interdicție de la medici, dar nici prăjeli, alimente procesate sau semințe mici, de roșii și de susan. Stomacul nu le poate digera și se blochează pe colon”, a mai menționat solistul trupei „Generic” pentru Click.

După ce a depășit această cumpănă, Dan Ciotoi a povestit că a dat o nouă șansă iubirii și a dezvăluit că acum are o persoană specială în viața lui care i-a redat speranța și încrederea că există iubire chiar și la 69 ani.

„Am o prietenă, dar nu ne-am căsătorit, așa cum crede lumea. Nu doresc ca acum să apar cu ea și prin ziare sau pe la tv, este povestea noastră, de suflet, fără multe detalii. Ne este bine împreună, atât pot spune”, a menționat Dan Ciotoi pentru Click.

Artistul a mai dezvăluit și unde va concerta de Revelion 2026 alături de trupa lui.

„De Revelion vom cânta la Piatra-Neamț, acolo suntem așteptați cu un recital. De Crăciun însă stau acasă, alături de familie, nu voi fi pe scenă”, a mai menționat el.

