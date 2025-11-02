Laura Vicol a împărțit internetul în două tabere după un discurs tranșant și fotografii provocatoare: „Ghinion, arăt bine”

Două postări care au atras imediat atenția: imagini atent lucrate, cel mai probabil cu ajutorul inteligenței artificiale – una pe fundal montan, cealaltă pe un „tron” de cristal – și același ton sigur, provocator.

Laura Vicol le răspunde cu nonșalanță celor care o critică, atât în online, cât și în spațiul public.

Laura Vicol, virală după o postare care a împărțit internetul

Totul vine pe fondul extinderii anchetei DIICOT în dosarul Nordis, în care ea și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Cazul vizează aproape o mie de păgubiți și un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro.

Procurorul de caz a decis extinderea urmăririi penale împotriva administratorilor grupului Nordis, deja inculpați, dar și împotriva companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia, acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Măsura vine după depunerea a încă 300 de plângeri penale, au declarat marți, 21 octombrie, surse judiciare pentru Libertatea. Prejudiciul suplimentar este estimat la 35,8 milioane de euro.

În acest context, Laura Vicol a revenit în atenția publicului cu două postări care au stârnit rapid reacții. În imagini, avocata apare în decoruri spectaculoase – într-una, în mijlocul munților, îmbrăcată în negru și blană albă; în cealaltă, așezată pe un „tron” de cristal, purtând o coroană aurie. Fotografiile sunt însoțite de un mesaj tranșant, prin care Vicol le răspunde criticilor din mediul online.

„Pentru cei de aici care îmi comentează limbajul, tatuajele, diplomele sau ce mai găsiți voi de disecat: să ne înțelegem. Eu am diplome. Voi aveți gura mare. Eu muncesc cu acte din ’99. Voi n-ați muncit niciodată. Statul pe scaun sau statul drepți în fața stăpânilor nu înseamnă nimic”, a început ea.

Laura Vicol: „Vă informez că tastatura nu ține loc de creier”

„Eu am ridicat tot ce am cu muncă, nopți pierdute, greşeli, biruințe și demnitate. Voi ați ridicat doar sprânceana când ați văzut că o femeie poate mai mult decât voi toți la un loc. Comentatorii mei de profesie, fără școală, fără carieră, fără nimic, dar cu tupeu nelimitat – vă informez că tastatura nu ține loc de creier”, a adăugat Laura.

În postarea publicată se mai arată: „Și nici Facebook-ul nu dă diplome. Când o să munciți măcar un sfert din ce am muncit eu, atunci mai vorbim. Până atunci, tăceți și luați notițe. Nu vă nominalizez, v-aş da valoare şi nu ştiți ce să faceți cu ea. Hai pa”.

A doua zi, avocata a revenit cu o nouă fotografie și un mesaj la fel de tăios. Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, profesează ca avocat de peste 20 de ani. În postările sale, ea afirmă că tot ce are a fost construit prin muncă, nopți nedormite și perseverență.

„Nu e ușor să trăiești cu atâta ură, dar vă înțeleg – unii n-au alt combustibil”, a scris Vicol, adăugând ironic că lasă „liber la comentarii până la ora 14.00”.

„După un an de minciuni, mizerii și caractere mici, am învățat două lucruri esențiale: să am răbdare și să atac frustrații care îşi arată neputințele în curtea mea. Nu îmi cer scuze că exist, respir și, ghinion, arăt bine. Nu-i ușor să trăiești cu atâta ură, dar vă înțeleg – unii n-au alt combustibil.

Le cer iertare celor care mă cunosc, aroganța afişată este doar pentru îmbuibații cu venin, ce să fac, nu pot să mă abțin să nu îi enervez. Liber la comentarii până la ora 14.00”.