Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit”

Lavinia Pîrva este din nou studentă la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică a luat o decizie neașteptată. Fanii au fost luați prin surprindere de alegerea artistei.

Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Lavinia Pîrva a decis să își anunțe prietenii virtuali că urmează să se întoarcă în băncile facultății. La vârsta de 40 de ani, soția lui Ștefan Bănică și-a dorit să studieze un domeniu la care nimeni nu s-ar fi gândit.

La ce facultate s-a înscris Lavinia Pîrva

Puțini sunt cei care știu că Lavinia Pîrva este pasionată de psihologie. Pentru a aprofunda acest subiect, soția lui Ștefan Bănică nu a stat prea mult pe gânduri și s-a înscris la Facultatea de Psihologie.

Vestea a fost dată de vedetă pe rețelele sociale, acolo unde se mândrește cu o comunitate impresionantă e fani.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă”, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este.”, a scris Lavinia Pîrva în dreptul unei postări de pe Instagram.

Are de când Lavinia Pîrva să renunțe la muzică pentru psihologie?

Deși vrea să studieze un alt domeniu, Lavinia Pîrva nu se gândește să renunțe la muzică. Aceasta își va continua cariera în industria artistică, chiar dacă timpul său va fi limitat. Soția lui Ștefan Bănică va încerca să se împartă între viața profesională și personală.

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc. Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, completă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte.”, a mai adăugat vedeta în dreptul postării.

Un lucru este cert, Lavinia Pîrva este foarte fericită de alegerea pe care a făcut-o. Soția lui Ștefan Bănică așteaptă cu nerăbdare să descopere mai multe informații despre comportamentul uman.

Postarea brunetei a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Prietenii virtuali au ținut să o felicite pentru curajul său.