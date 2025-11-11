Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit”

Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit”

Lavinia Pîrva este din nou studentă la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică a luat o decizie neașteptată. Fanii au fost luați prin surprindere de alegerea artistei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:00 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:59
Galerie
Lavinia Pîrva este din nou studentă la 40 de ani | Instagram

Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Lavinia Pîrva a decis să își anunțe prietenii virtuali că urmează să se întoarcă în băncile facultății. La vârsta de 40 de ani, soția lui Ștefan Bănică și-a dorit să studieze un domeniu la care nimeni nu s-ar fi gândit.

La ce facultate s-a înscris Lavinia Pîrva

Puțini sunt cei care știu că Lavinia Pîrva este pasionată de psihologie. Pentru a aprofunda acest subiect, soția lui Ștefan Bănică nu a stat prea mult pe gânduri și s-a înscris la Facultatea de Psihologie.

Vestea a fost dată de vedetă pe rețelele sociale, acolo unde se mândrește cu o comunitate impresionantă e fani.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă”, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este.”, a scris Lavinia Pîrva în dreptul unei postări de pe Instagram.

Are de când Lavinia Pîrva să renunțe la muzică pentru psihologie?

Deși vrea să studieze un alt domeniu, Lavinia Pîrva nu se gândește să renunțe la muzică. Aceasta își va continua cariera în industria artistică, chiar dacă timpul său va fi limitat. Soția lui Ștefan Bănică va încerca să se împartă între viața profesională și personală.

Citește și: Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, extrem de emoționați în prima zi de școală a fiului lor. Cum l-au filmat pe Alexandru

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc. Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, completă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte.”, a mai adăugat vedeta în dreptul postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un lucru este cert, Lavinia Pîrva este foarte fericită de alegerea pe care a făcut-o. Soția lui Ștefan Bănică așteaptă cu nerăbdare să descopere mai multe informații despre comportamentul uman.

Colaj cu Lavinia Pîrva în două ipostaze diferite

Postarea brunetei a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Prietenii virtuali au ținut să o felicite pentru curajul său.

Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express: „Îmi place mult”
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express:...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de sărbători ca să nu iei amendă de 7.500 de lei
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x