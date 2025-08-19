Lavinia Pîrva, imagini fierbinți în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică lângă piscină, în vacanță

Soția lui Ștefan Bănică s-a pozat în costum de baie și a postat imaginile pe rețelele de socializare.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au plecat împreună cu fiul lor într-o vacanță la malul mării. Soția artistului s-a pozat în costum de baie și a postat imaginile pe contul personal de Instagram, iar fanii au apreciat-o pentru silueta impecabilă.

Cum arată Lavinia Pîrva în costum de baie

Într-un costum de baie alb din două piese, Lavinia Pîrva și-a etalat mândră silueta impecabilă. Soția lui Ștefan Bănică s-a pozat lângă piscină, iar apariția a fost extrem de apreciată în rândul fanilor.

Cu o atitudine relaxată, Lavinia Pîrva a demonstrat că frumusețea și eleganța vin din interior și se reflectă în fiecare gest al său. Fără să fie ostentativă, soția lui Ștefan Bănică a captat privirile prin simplitatea și rafinamentul său.

Cu toate că este obișnuită cu lumina reflectoarelor, Lavinia Pîrva nu a pierdut niciodată din autenticitatea sa. Chiar și în ipostazele la piscină, soția lui Ștefan Bănică reușește să își păstreze eleganța și farmecul caracteristice.

În urmă cu șase ani, Lavinia Pîrva a devenit mamă pentru prima dată. De atunci, silueta vedetei a trecut printr-o transformare majoră. Dacă pe perioada sarcinii a acumulat câteva kilograme în plus, după ce a adus pe lume băiețelul, silueta ei s-a schimbat radical, mai ales că a făcut pilates.

„Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea <<grasă și frumoasă>>, accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, explica, anul trecut, soția lui Ștefan Bănică, într-un interviu pentru Revista Viva, citată de Libertatea.

În privința tratamentelor estetice, Lavinia Pîrva a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive.

„Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate. Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”, a adăugat Lavinia Pîrva, potrivit Libertatea.

