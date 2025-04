Leonardo DiCaprio, schimbare neașteptată de look. Actorul a renunțat la celebrul blond deschis care l-a consacrat

Leonardo DiCaprio și-a surpsins fanii cu un nou look, pe fondul zvonurilor că s-ar fi logodit cu modelul Vittoria Ceretti.

Leonardo DiCaprio a atras toate privirile la CinemaCon 2025 din Las Vegas. Actorul în vârstă de 50 de ani a trecut printr-o transformare de look, mai ales la nivelul părului. Starul din Titanic a pășit pe covorul roșu alături de colegele din "One Battle After Another", Teyana Taylor (34) și Regina Hall (54).

La ce schimbare de look a apelat Leonardo DiCaprio, starul din Titanic

DiCaprio, considerat unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Hollywood încă din copilărie, a părut mai încrezător ca niciodată, după ce și-a închis nuanța părului, renunțând astfel la celebrul blond deschis care l-a consacrat.

Pozând relaxat, cu mâinile în buzunare, în timp ce defila pe covorul roșu, DiCaprio s-a remarcat printr-o ținută complet neagră, elegantă și rafinată.

Actorul premiat cu Oscar a purtat o cămașă din piele întoarsă, cu mânecă lungă și nasturi, asortată cu pantaloni negri. Și-a completat ținuta stilată cu o pereche de pantofi lăcuiți negri, într-o apariție care a marcat și debutul noii sale coafuri.

Iar schimbarea nu a trecut neobservată. Fanii s-au grăbit să își exprime entuziasmul pe X (fostul Twitter): „Leo arată atât de bine cu părul mai închis la culoare”, a scris un admirator. Altul a comentat cu încântare: „Chiar dacă se apropie de 60 de ani, tot va rămâne cel mai sexy actor din lume”.

Se zvonește că Leonardo DiCaprio s-ar fi logodit cu modelul Vittoria Ceretti

DiCaprio a apărut singur la eveniment. Iubita lui, modelul italian Vittoria Ceretti, în vârstă de 26 de ani, nu l-a însoțit de această dată pe covorul roșu.

Cei doi formează un cuplu din 2023 și au reușit să își păstreze relația departe de lumina reflectoarelor, în timp ce povestea lor de dragoste pare să devină tot mai serioasă.

În noiembrie, au apărut informații potrivit cărora actorul de la Hollywood și modelul italian s-ar fi logodit. La acea vreme, se spunea că Leo este „în sfârșit pregătit să se așeze la casa lui”, iar zvonurile indicau că i-ar fi adresat întrebarea cea mare Vittoriei, cu 24 de ani mai tânără decât el.

Cine este Vittoria Ceretti, posibila viitoare doamnă DiCaprio

Vittoria a fost văzută pentru prima dată alături de DiCaprio în iulie 2023, notează The Mirror. La scurt timp, a apărut purtând un inel, iar imaginea a făcut furori pe internet. Deși apropiații cuplului au încercat să liniștească zvonurile, speculațiile au reapărut rapid.

Trecutul amoros al lui DiCaprio a dus chiar la apariția unor glume și speculații potrivit cărora actorul ar avea o regulă „25 și sub” atunci când vine vorba de iubite. Vittoria a împlinit 26 de ani în iunie, în timp ce Leonardo a sărbătorit 50 de ani în noiembrie.

Vittoria este un model de mare succes, cu colaborări importante cu case de modă precum Bulgari, Dior, Louis Vuitton și Prada. Înainte de a fi asociată cu starul din The Great Gatsby, ea a fost căsătorită cu DJ-ul italian Matteo Milleri. Totuși, cei doi s-au despărțit cu doar câteva luni înainte ca modelul să apară pentru prima dată alături de Leonardo.