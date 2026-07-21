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Lovitură după despărțirea de Cristina. Andrei Rotaru a făcut un anunț neașteptat: „O ultimă dorință”

Andrei Rotaru a făcut o confesiune emoționantă la câteva luni după despărțirea de Cristina Petre. Fostul concurent de la Insula Iubirii a vorbit despre „ultima sa dorință”, iar mesajul a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 16:24 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 17:19
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Părăsit de Cristina, Andrei Rotaru a făcut un anunț surprinzător: „Ultima mea dorință”. Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani | Antena 1/AI
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Andrei Rotaru a făcut o dezvăluire neașteptată în fața comunității sale din mediul online. La câteva luni de la despărțirea de Cristina Petre, fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat un mesaj emoționant, care i-a determinat pe mulți dintre urmăritori să creadă că privește deja spre un nou capitol din viața sa.

Lovitură după despărțirea de Cristina

Relația dintre Andrei Rotaru și Cristina Petre s-a încheiat definitiv în urmă cu ceva timp, iar cei doi au ales să meargă pe drumuri separate după mai bine de un deceniu petrecut împreună. Deși au încercat să își salveze povestea de iubire inclusiv prin participarea la emisiunea Insula Iubirii, cei doi nu au reușit să treacă peste problemele din relație.

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După despărțire, foștii parteneri au întrerupt orice legătură. În timp ce Cristina a preferat discreția și a evitat să vorbească public despre separare, Andrei a fost ceva mai deschis și a făcut, de-a lungul timpului, mai multe declarații despre perioada dificilă prin care a trecut.

De această dată, însă, mesajul transmis de fostul concurent nu a fost despre trecut, ci despre unul dintre cele mai mari visuri ale sale. Pe contul de socializare, Andrei Rotaru a publicat o fotografie în care apare alături de un copil, imagine însoțită de textul „Ultima mea dorință”. Peste fotografie, acesta a adăugat și un citat emoționant despre rolul de părinte.

Andrei Rotaru a făcut un anunț neașteptat: „O ultimă dorință”

„Ultima mea dorință: «Să fii tată este cel mai mare dar, cea mai grozavă experiență de viață»”, a fost mesajul postat de Andrei Rotaru, potrivit Cancan.

Postarea a fost interpretată de mulți dintre urmăritorii săi ca o mărturisire sinceră despre dorința de a-și întemeia, în viitor, o familie și de a deveni tată. Deși nu a oferit alte explicații și nici nu a făcut referire la existența unei noi relații, mesajul a stârnit numeroase reacții în secțiunea de comentarii.

Fanii i-au transmis gânduri bune și i-au urat să își îndeplinească visul, considerând că acesta încearcă să lase în urmă perioada dificilă provocată de despărțirea de Cristina Petre. Alții au remarcat că mesajul arată că Andrei privește cu optimism spre viitor și este pregătit pentru un nou început.

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În ultimele luni, fostul concurent de la Insula Iubirii a fost activ pe rețelele sociale, unde a împărtășit cu urmăritorii săi diverse momente din viața personală și profesională. Chiar dacă despărțirea de Cristina Petre a fost una intens comentată, Andrei pare hotărât să se concentreze pe obiectivele sale și pe planurile pe care le are pentru viitor.

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Rămâne de văzut dacă mesajul publicat reprezintă doar o reflecție asupra celui mai mare vis al său sau dacă anunță începutul unui nou capitol în viața sentimentală a fostului concurent de la Insula Iubirii.

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