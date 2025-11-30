De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.

Încă de la primele ore ale dimineții, postul îmbracă haine de sărbătoare și le aduce telespectatorilor ediții speciale, cu transmisiuni live și invitați de seamă, pentru ca fiecare român, oriunde s-ar afla, să simtă bucuria acestei zile.

Luni, de 1 Decembrie, Antena Stars sărbătoreşte România autentică

Stirile Antena Stars deschid sărbătoarea cu o ediție specială ce prezintă România așa cum e ea: autentică, frumoasă și creativă. De la ora 11.00, Geanina Ilieș și Marius le aduc telespectatorilor transmisiuni în direct de la petreceri cu artiști, momente cu mâncare românească și atmosferă de sărbătoare, precum și imagini din mijlocul Paradei de 1 Decembrie. Ediția vine cu poveștile unor străini care iubesc România chiar mai mult decât propria țară natală. Ziua Națională este marcată și printr-o serie de interviuri cu nume emblematice ale culturii și tradiției românești: Irina Loghin, Suzana și Daciana Sârbu, dar și Mioara Velicu.

Sărbătoarea continuă la Viața fără filtru, unde Natalia Mateuț aduce în platou, începând cu ora 13.30, invitați de seamă, muzică și vibrație românească. În ediția de 1 Decembrie vor putea fi urmăriți Annes, Distinto, Laura Dodan și Carmen Budulan, precum și un material special transmis direct de la Parada Națională. Viorica Chiurciu se alătură și ea ediției, iar prin videocall intră în legătură directă cu două legende ale sportului românesc: Ilie Năstase și Simona Halep.

Programele speciale continuă și la Acces Direct, de la ora 16.00, unde poveștile impresionante ale românilor le reamintesc telespectatorilor ce înseamnă curajul, talentul și bunătatea. Sub sloganul „Mândrie de Românie”, aceştia vor cunoaște cea mai bătrână opincareasă din București, care, la aproape 90 de ani, continuă să coasă opinci cu aceeași grijă și migală de odinioară; dar şi pe Crăiuț, „Copilul Munților”, un ciobănaș de 15 ani care visează să devină veterinar şi vor urmări povestea emoționantă a unui polițist salvator, care a salvat un copil de la înec şi care, va fi surprins în platou chiar de băiețelul căruia i-a oferit o a doua şansă la viaţă. În aceeași ediție, o mamă și fiica ei, unite de pasiunea pentru tradiție, arată cum împletesc cele mai frumoase cosițe. În platou se vor afla invitați de marcă, precum Irina Loghin, Marcela Fota, Ecaterine și Dimitri, dar și Steliana Sima.

De pe lista programelor speciale nu lipseşte nici Spynews TV Live cu Mara Bănică. Astfel, de la ora 21.30, Jocurile Unirii adună marii artişti ai muzicii populare din toate colţurile ţării. O ediţie de sărbătoare în care spiritul românesc devine spectacol. Tradiţia întâlneşte jocul, iar bucuria ne uneşte mai mult ca oricând. Invitaţii vor avea parte de provocări amuzante şi probe inedite care le vor pune la încercare talentul, spontaneitatea şi umorul. Mai mult, ediţia conţine şi un interviu special cu artista născută în Rusia, pentru care scena României i-a devenit casă.

Seara, atmosfera se aprinde la Un Show Păcătos cu Dan Capatos, care îi invită pe telespectatori să următească o ediție plină de energie, cu momente live din două dintre cele mai animate târguri din țară, acolo unde românii petrec românește. Carmen Șerban va intra în

direct din mijlocul comunității românilor din Londra, iar Mădălina Bălan îi va purta pe telespectatori până în America, pentru a cunoaște câțiva români care au reușit să se facă remarcați pe harta mondială a succesului. Programul include și un material special cu Irina Baiant, iar de la ora 12, petrecerea continuă cu taraf și voie bună, ca în vremurile bune ale României.

De 1 Decembrie, Antena Stars dedică întreaga zi românilor și României, prin programe speciale, emoție autentică și povești care inspiră. Vă invităm să fiți alături de noi și să trăim împreună bucuria Zilei Naționale, în cel mai frumos mod: cu inimile deschise și cu mândrie românească.