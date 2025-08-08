Antena Căutare
Mădălina Ghenea, afecțiune incurabilă: „Mă simt extrem de rău”. Despre ce este vorba

Mădălina Ghenea și-a îngrijorat recent fanii cu o dezvăluire legată de starea sa de sănătate.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 19:45 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 13:32
Boala celiacă apare la persoanele predispuse genetic | Profimedia

Considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, vedeta a mărturisit că suferă de o boală incurabilă, care îi afectează viața de zi cu zi și o obligă să urmeze un stil de viață foarte strict. Despre ce afecțiune este vorba?

Mădălina Ghenea are o afecțiune incurabilă

Frumusețea naturală și silueta impecabilă au făcut ca Mădălina Ghenea să se afle mereu în lumina reflectoarelor. Recent, un fan a întrebat-o ce dietă urmează și ce mănâncă pentru a arăta atât de bine. Răspunsul ei a fost însă surprinzător: actrița a spus că, de fapt, aspectul ei se datorează în mare parte bolii incurabile de care suferă.

Mădălina Ghenea este foarte apropiată de fanii ei și le răspunde des pe rețelele sociale. Așa s-a aflat că evită anumite alimente nu pentru că vrea să slăbească, ci din cauza unei afecțiuni serioase – boala celiacă.

„Practic, sunt mereu într-un fel de dietă pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri sau orice altceva, nici mâncare prăjită. Dar nu pentru că țin dietă ca să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, extrem de rău, mai ales în ultima vreme.

Așa că s-ar putea să mănânc totuși uneori, dar știu că o să-mi fie rău. Și, știi, uneori… sunt om, așa că am poftă să mănânc o pizza, dar apoi nu o să mă simt bine câteva ore. De aceea, prefer să mă concentrez pe cum mă voi simți în următoarele șase ore după masă, nu pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă are sens ce spun”, a răspuns Mădălina când un fan a întrebat-o cum își menține silueta.

Ce este boala celiacă și cum se manifestă

Boala celiacă este o afecțiune autoimună severă, care apare la persoanele predispuse genetic. Atunci când acestea consumă gluten – o proteină din grâu, orz sau secară – sistemul imunitar reacționează și afectează intestinul subțire.

Poate apărea la orice vârstă, după introducerea alimentelor cu gluten în dietă. Este o boală frecventă, afectând aproximativ 1 din 100 de persoane la nivel global, notează reginamaria.ro. Boala celiacă mai este cunoscută și sub denumirile de celiachie, sprue celiac, sprue non-tropical sau enteropatie glutenică.

Mădălina Ghenea, operată de urgență

Mădălina Ghenea (37 de ani), fosta iubită a tenismenului Grigor Dimitrov, a trecut recent printr-o operație complicată. Vedeta a postat pe Instagram o fotografie rară, în care apare fără machiaj, și le-a spus urmăritorilor că operația la ochi a fost extrem de dureroasă.

„Nu cred că am simțit în viața mea atât de multă durere. Mi-am sărbătorit ziua de nume la Urgențe, cu o cornee zgâriată și cu tipul ăla de durere care te face să te îndoiești de absolut orice.

Nici măcar nu-mi puteam deschide ochiul, dar nici nu-l puteam închide complet. Durerea era insuportabilă, dar i-am avut pe copii cu mine. Cumva, printre lacrimi și haos, vocile și energia lor m-au salvat.

Fără flori, fără tort, doar un salon din spital, lumină fluorescentă și ideea că, uneori, o mare realizare este doar să închei cu bine ziua”, a transmis actrița.

