Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Cât costă bolizii de lux

Mașinile de lux ale lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare, la trei luni de la moartea acestuia. Bolizii sunt piese unice în lumea auto, motiv pentru care sumele de achiziție sunt uriașe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 13:59 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 15:49
Mașinile de lux ale lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare, la trei luni de la moartea acestuia | Hepta & Instagram

O veste tristă a uimit pe toată lumea în iulie 2025. Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu, a murit în urma unui tragic accident cu parapanta în Porto Sant'Elpidio. Acesta se afla în vacanță alături de iubita lui.

Sportivul de 56 de ani a căzut în incinta unui hotel din Italia. Medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l salva pe celebrul parașutist, însă eforturile lor au fost în zadar. Impactul a fost fatal pentru Felix Baumgartner, motiv pentru care specialiștii au declarat decesul.

Un lucru este cert, acesta a lăsat în urma lui multă durere și o avere uriașă. La trei luni de la moartea acestuia, mașinile sale au fost scoate la vânzare. Bolizii de lux sunt piese unice în lumea auto.

Cât valorează fiecare mașină a lui Felix Baumgartner

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că iubitul Mihaelei Rădulescu era un iubitor al sporturilor extreme. Felix Baumgartner a cunoscut succesul după saltul său cu parașuta din stratosferă.

Deși adora să se afle printre nori, sportivul avea o pasiune și pentru mașini. Acesta deținea o colecție impresionantă de bolizi de lux cu care se mândrea pe rețelele sociale.

Citește și: Ce legătură mai puțin știută a existat între Felix Baumgartner și Nadia Comăneci. Cum s-au cunoscut

Recent, familia lui Felix Baumgartner a luat decizia de a scoate la vânzare trei vehicule spectaculoase care au fost evaluate la peste 900.000 de euro.

Lamborghini Huracán Sterrato

Printre mașinile celebrului parașutist care se află acum la vânzare este și un Lamborghini Huracán Sterrato, potrivit marca.com. Bolidul face parte dintr-o ediție limitată la 1.499 de unități, având o putere de 610 CP și tracțiune integrală.

Mai mult, o astfel de „bijuterie” pe patru roți poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde. Cei care vor să o adauge în colecția lor de mașini trebuie să scoată din buzunar suma de 346.395 de euro, conform sursei citate mai sus.

McLaren 620R

Cel de-al doilea bolid de lux scos la vânzare de familia lui Felix Baumgartner este un McLaren 620R alb din anul 2020, fiind o ediție limitată la 225 de exemplare. Mașina are 620 CP, 8.640 km parcurși și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,9 secunde.

Prețul pentru acest vehicul este de 351.808 euro. Un lucru este cert, bolidul de lux al sportivului este o adevărată piesă de colecție.

Mercedes G500 Brabus

Felix Baumgartner era un pasionat al mașinilor sport, dar și al celor de teren. Astfel, acesta deținea un Mercedes G500 modificat de Brabus, de 500 CP și cu doar 21.550 km parcurși.

Acest bolid a fost scos la vânzare pentru suma de 211.085 de euro.

Citește și: Ce au găsit fanii pe sicriul lui Felix Baumgartner, depus la o casă funerară din Austria. Detaliul dureros ce a adus fiori tuturor

Din imaginile sportivului de pe rețelele sociale se poate observa faptul că acesta avea mare grijă de ele.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
