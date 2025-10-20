Mesajul copleșitor pe care l-a postat Adriana Bahmuțeanu de majoratul fiului său. Maximus a împlinit 18 ani: „otrava divorțului..”

Antena Căutare
Adriana Bahmuțeanu i-a făcut o urare emoționantă fiului său, Maximus, cu ocazia aniversării de 18 ani. Iată ce gânduri copleșitoare i-a transmis.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 12:09
Maximus, fiul Adrianei Bahmuțeanu și al răposatului Silviu Prigoană a împlinit 18 ani

Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. La aproximativ o lună de când mama ei și-a pierdut viața, iar vedeta a simțit o nouă mare durere în suflet, aceasta a trăit din nou o experiență marcantă și copleșitoare.

Fiind ziua de naștere a fiului său cel mare, aceasta a fost nevoită să îi ureze „la mulți ani” prin intermediul unei postări pe internet, deoarece, pentru un moment, fii ei încă refuză să o vadă.

Ea a scris câteva rânduri extrem de grele și de emoționante pentru Maximus, demonstrând că este încrezătoare și că speră ca într-o bună zi, băieții să decidă să nu mai stea departe de ea, așa cum se întâmplă de aproape un an, de când a murit Silviu Prigoană.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, cu poliția la ușă în miezul nopții. Prin ce calvar trece bruneta: „E o nenorocire”

Maximus, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu și al răposatului Silviu Prigoană, a împlinit 18 ani, iar pentru că niciunul dintre părinți nu i-a putut fi alături într-o zi atât de importantă, mămica a simțit nevoia să îi transmită câteva gânduri prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a și postat o fotografie cu el de când era mic.

Vedeta i-a emoționat până la lacrimi pe internauți, însă cea mare mare durere a simțit-o chiar ea, mai ales că nu a putut să își strângă fiul în brațe așa cum o facea de obicei de ziua lui.

Se pare că Adriana este mai încrezătoare ca niciodată și speră ca Maximus să poată înțelege ceea ce se întâmplă cu el și cu fratele lui în aceste momente și recunoaște că și-ar fi dorit să fie lângă el în ziua majoratului său, dar mai ale că ar face orice pentru a-l vedea fericit cu adevărat.

„Azi mi-aș dori din suflet să pot veni la ziua ta de naștere, la majoratul tău, să te pot privi în ochi, să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc și că voi fi toată viața lângă tine, să te susțin cand îți va fi greu!!! Să-ți spun că te-am crescut cu dragoste și cu lacrimi, chiar dacă nu am fost mama perfectă, că mi-aș da și sufletul pentru tine dacă ar fi nevoie, că îmi doresc să fii fericit și să duci o viață bună și semnificativă!!! Dar știu că nu am voie!!!

Că între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri, care a înlocuit nimbul de lumină aurie ce te înconjura când erai mic, un zid gri unde este doar tăcere!! O tăcere apăsătoare și dureroasă!!!

Știu că ești supărat pe mine, știu că ești confuz, că nu mai știi ce să crezi, că nu vrei să mă vezi fiindcă ți-au băgat în cap tot felul de prostii dar știu și că într-o zi toată mascarada asta se va sfârși. Și că nu poți fi orfan dacă ai mama în viață!!! Știu și că ești curajos, foarte inteligent, tenace și perseverent și că într-o bună zi, când te vei maturiza suficient, vei reuși să faci diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună și atunci va veni momentul în care vom sta de vorbă cu adevărat!!!

Dragul meu copil, mi-aș fi dorit din tot sufletul să te feresc de necazuri, să-ți ofer o copilărie fericită și să te fi crescut într-o familie iubitoare, dar la un moment dat o furtună teribilă a spulberat aceste vise ale mele, iar tu ai nimerit la mijloc, în tornada dintre doi părinți imaturi care n-au știut cum sa treacă peste orgolii și să te protejeze de otrava divorțului!!!

Dar știu și că relațiile se pot repara, cu iubire și înțelepciune, ca să devenim cu adevărat o familie, așa cum poate n-am fost până acum dar cu siguranță vom putea deveni!!! Până atunci, dragul meu, trăiește-ți vârsta și distrează-te maxim!!! La mulți ani!!! Te iubesc!!! Și nu uita: În God we Trust!!!” a scris aceasta, stârnind aproape 10 000 de reacții la fotografia publicată.

Adriana Bahmuțeanu împreună cu fiul ei, Maximus, și cu răposatul Silviu Prigoană
Citește și: Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”

La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
