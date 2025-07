Mihaela Rădulescu a fost copleșită de emoție atunci când a văzut omagiul prezentat de prietenii lui Felix Baumgartner. Ceea ce a urmat i-a copleșit pe mulți.

Zilele trecute, trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner a fost depus la o casă funerară din orașul Thalgau din Austria. A fost prilejul cu care amicii, vecinii, prietenii, fanii și toți cei care l-au cunoscut și admirat au avut ocazia să aducă un ultim omagiu.

Ceea ce a impresionat-o din plin pe Mihaela Rădulescu a fost gestul de ultim omagiu adus lui Felix Baumgartner chiar de către prietenii acestuia. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Mihaela Rădulescu a fost copleșită când a văzut ce omagiu au făcut prietenii lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat

Luni și marți, pe 28 și 29 iulie 2025, admiratorii, fanii, apropiații, rudele și prietenii au avut ocazia de a-și lua rămas bun de la Felix Baumgartner. Cei veniți au avut posibilitatea de a scrie mesaje într-o carte funerară, să adreseze ultime cuvinte lui Felix Baumgartner sau mesaje de concoleanțe pentru familie, dar și să facă donații în aminterea regretatului parașutist.

O regulă impusă de familie a fost aceea de a nu se aduce flori sau coroane funerare. Pe afișul care anunța locul și data pentru eveniment, în josul paginii era menționat următorul mesaj: „Wir bitten, von Kranz und Blumenspenden Abstand zu nehmen, Wer mochte, kann Gedenken an Felix an die Wings for Life Stiftung fur Ruckenmarksforschung spenden. IBAN: AT89350000000001 1999, Kennwort: Felix Baumgartner” (n.r. Vă rugăm să vă abțineți de la trimiterea de coroane și flori. Cei care doresc pot dona în memoria lui Felix către Fundația Wings for Life pentru Cercetarea Măduvei Spinării. IBAN: AT89350000000001 1999, Referință: Felix Baumgartner).

Totuși, prietenii lui Felix Baumgartner au pregătit pentru regretatul parașutist un ultim omagiu ce a emoționat-o din plin pe Mihaela Rădulescu.

Deși afară ploua torențial, un elicopter pilotat de apropiați ai lui Felix Baumgartner și-a făcut apariția la casa funerară unde se afla depus trupul neînsuflețit al acestuia și au fost executate mai multe manevre simbolice și totul a culminat cu cee ace părea să fie o plecăciune executată în aer, ca un ultim omagiu adus carierei lui Felix Baumgartner și a pasiunii sale imense pentru zbor, au informat cei de la cancan.ro, prezentând imagini exclusive de la România TV.

Mihaela Rădulescu a urmărit totul și a filmat, vizibil emoționată. A făcut cu mâna la aeronavă, arătându-și astfel recunoștința pentru acest dureros de emoționant omagiu adus amintirii lui Felix Baumgartner.

Austriacul Felix Baumgartner, parașutist austriac, un celebru pasionat al sporturilor extreme, a murit la vârsta de doar 56 de ani în timp ce se afla într-o vacanță alături de partenera lui, Mihaela Rădulescu, în Porto Sant'Elpidio, regiunea Marche din Italia, pe coasta Adriaticii. Deși inițial s-a spus în presa internațională faptul că i s-a făcut rău în timpul zborului și că a suferit un infarct, noi informații au ieșit ulterior la iveală. Se pare că acesta ar fi murit la impact, coloana vertebrală i s-a fracturat în partea inferioară a spatelui, iar măduva spinării i-a fost deteriorată, iar prăbușire a fost cauzată de o posibilă desprindere a unei camere de filmat, care a căzut în elice. În prezent, anchetatorii încearcă în prezent să facă rost de respectiva cameră video, pentru a putea afla mai multe informații concrete pentru ancheta aflată în desfășurare.