Monica Pop a povestit cum a reușit să rămână activă și implicată în profesie, în ciuda diagnosticului de cancer. Medicul oftalmolog a trecut deja prin șase operații și spune că e posibil să mai urmeze una.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 15:39
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu cancerul

De ani de zile, Monica Pop, renumitul medic oftalmolog din România, se confruntă cu cancerul, o afecțiune care i-a schimbat radical viața. În ciuda tuturor provocărilor, medicul a demonstrat că boala nu este o condamnare la moarte și a ales să își trăiască viața ca și cum cancerul nu ar fi existat.

Monica Pop a trecut deja prin șase operații și spune că e posibil să mai urmeze una

Lupta Monicăi Pop cu cancerul continuă, iar până acum a trecut prin șase operații și se pregătește pentru a șaptea. În ciuda suferinței, medicul oftalmolog a vorbit mereu despre afecțiunea sa cu o putere rar întâlnită. Este optimistă și refuză să îi permită bolii să preia controlul asupra vieții sale.

Într-un interviu pentru Spynews, medicul a vorbit despre strategiile sale de viață și despre cum a reușit să rămână activă și implicată în profesie, în ciuda diagnosticului de cancer.

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește <<Cum să trăiești bine cu cancer?>>. Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă. Am făcut toate citostaticele posibile pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a declarat Monica Pop pentru sursa citată mai sus.

Lupta cu cancerul nu a fost una ușoară, iar vestea a venit ca un trăsnet. În ciuda diagnosticului, medicul Monica Pop nu s-a lăsat copleșită și a încercat să domine boala, având mereu speranța că se poate rezolva.

„Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”, a adăugat ea pentru sursa citată mai sus.

