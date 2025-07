Motivul pentru care Daniela Gyorfi a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu artista: „Am fost aproape de leșin!”

Daniela Gyorfi a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, după ce a fost afectată de canicula din ultimele săptămâni. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă artista.

Daniela Gyorfi trece prin momente dificile. Se pare că vedeta a apelat la ajutorul medicilor după ce a început să se simtă rău din cauza temperaturilor ridicate. Mai mult, cântăreața a ajuns și la perfuzii.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Daniela Gyorfi

Printre persoanele afectate de canicula din ultima perioadă se numără și Daniela Gyorfi. Artista a fost la un pas să leșine, motiv pentru care nu a stat prea mult pe gânduri și a ajuns de urgență la spital pentru a-și face investigațiile necesare.

„Ultimele trei săptămâni mi-a fost foarte greu, m-am confruntat cu căldurile acestea. Recunosc, am fost aproape de leșin. Am mers, mi-am făcut analizele, mi-am făcut perfuzii. M-am speriat, am crezut că am ceva...”, a dezvăluit vedeta, potrivit spynews.ro.

De asemenea, Daniela Gyorfi a dezvăluit că fost supusă unei operații la corzile vocale în urmă cu câțiva ani, iar acest lucru i-ar fi putut afecta starea de sănătatea. Mai mult, vedeta s-a simțit slăbită și din cauza oboselii, nu doar a căldurii.

„Oboseala, căldura, faptul că nu am voie să folosesc aerul condiționat. Eu nu-mi permit nici măcar să beau ceva foarte rece, cu gheață. Perioada aceasta m-a afectat foarte tare. În secret, dacă pot spune așa... și dieta aceasta, care uneori ne dă bătăi de cap, fiecare dintre noi ne gândim să nu ne îngrășăm, să mai slăbim... Și aceasta are un aport.”, a mai adăugat cântăreața.

„Trebuie, într-adevăr, să mă și hidratez foarte bine, însă nu sunt chiar foarte atentă, nu beau cât ar trebui. Am câte două evenimente pe seară, am început acum să mă hidratez și pe scenă. Cânt la mare, la evenimente, la spectacole. Ce mi-a atras atenția a fost faptul că am ajuns și în timpul spectacolelor să simt nevoia să beau apă... Îmi revin ușor, ușor, suntem puternice noi, femeile, așa ne-am născut”, a povestit Daniela Gyorfi, conform sursei citate mai sus.

Daniela Gyorfi s-a operat la corzile vocale în Turcia

Fără ezitare, cântăreața a povestit și despre ultima intervenție chirurgicală pe care a avut-o în Turcia, dar și despre restricțiile pe care le are.

„Nu am să ascund, în urmă cu câțiva ani m-am operat la corzile vocale, m-am operat în Turcia, iar domnul doctor mi-a recomandat și a insistat, pe lângă multe alte lucruri pe care trebuie să le fac, și probabil nu le fac de multe ori, să nu stau în aer condiționat și să beau foarte rece. Am niște restricții.

Problema la acel moment a fost că erau suprasolicitate, am avut sub corzile vocale niște bășici, nu ganglioni. Am tot fost la noi în țară la diverși medici și nu-mi găseau diagnosticul. Nu știu dacă mai țineți minte, în urmă cu câțiva ani eram super răgușită, nu mai puteam nici să vorbesc, dar să mai cânt...”, a mai spus Daniela Gyorfi.