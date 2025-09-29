Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”

Antena Căutare
Delia Matache se confruntă cu o problemă de sănătate. Artista a anunțat că este nevoită să apeleze al ajutorul medicilor.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 17:15
Delia este una dintre cele mai apreciate voci autohtone. Artista și-a câștigat numeroși fani, mai ales prin autenticitatea și onestitatea de care dă dovadă, nu doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi și în mediul online.

De ce ar avea nevoie Delia să se opereze

Recent, artista a dezvăluit pe rețelele de socializare că suferă de o afecțiune medicală. Aceasta a fost sinceră cu urmăritorii săi și le-a vorbit despre o problemă cu care se confruntă încă din copilărie.

Delia are o problemă de vedere, aceasta suferă de miopie. Problema sa a apărut încă din adolescență și până acum nu s-a gândit să apeleze la ajutorul medicilor, încercând să-și corecteze vederea purtând ochelari.

În ultimul timp a simțit însă un disconfort tot mai mare, după filmări, concerte și aparițiile în online tot mai dese. Această afecțiune îi afectează viața de zi cu zi și a decis să se opereze pentru a-și ușura sarcinile.

Delia se gândește serios să apeleze la un ajutor specializat pentru a scăpa de miopie. Artista va suferi o intervenție chirurgicală modernă, realizată cu laserul. Procedura este populară printre purtătorii de ochelari, renunțând astfel la ei, dar și la lentilele de contact.

Artista este în procesul de documentare și ia în calcul această opțiune, mai ales că programul încărcat, profesia și hobbyurile nu îi permit mereu să folosească ochelarii sau lentilele de contact.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi”, a precizat Delia.

„Am așa de la 15 ani, e genetic...” a completat ea.

Acest tip de intervenție cu laser este considerat sigur, iar recuperarea este rapidă. Cu toate acestea, specialiștii menționează faptul că rezultatele variază de la o persoană la alta. Dacă la unele pot reveni în timp dioptriile, la altele este posibil să nu mai aibă deloc nevoie de accesorii de vedere.

Delia a cerut și sfatul celor care au apelat la această procedură înainte de a lua decizia finală.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

