Motivul pentru care Rareș Cojoc a ales să se ocupe de cheltuielile Andreei Popescu după divorț. Ce au semnat la notar

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, au divorțat de puțin timp.

| Instagram

Chiar dacă pe rețelele de socializare, prin postările lor, Rareș și Andreea păreau un cuplu solid, formând o familie frumoasă alături de cei trei copii ai lor, Alex, Ioachim și Anastasia, se pare că adevărul era altul.

De ce îi plătește Rareș Cojoc toate cheltuielile fostei partenere după divorț

Nu degeaba se spune că nu tot ce apare pe rețelele de socializare este întotdeauna real, având în vedere valul de despărțiri și divorțuri din showbiz din ultima vreme care a luat prin surprindere pe toată lumea.

După ce Andreea și Rareș au locuit împreună cu cei trei copii ai lor și cele 3 bone într-un penthouse imens, acum, după despărțire, ea a ales să plece din acea casă într-un apartament cu chirie. Ea i-a luat cu ea pe cei trei copii ai lor și locuiesc împreună în noul apartament, în timp ce Rareș Cojoc a rămas în penthouse.

Locuința de lux în care au stat împreună a fost construită cu ajutorul tatălui lui Rareș, iar acum după divorț, Andreea s-a văzut nevoită să părăsească penthouse-ul. Andreea și Rareș au semnat actele de divorț la notar și au decis să aibă custodie comună asupra celor trei copii ai lor. Ioachim, Anastasia și Alex locuiesc în continuare, în majoritatea timpului, în penthouse acolo unde au crescut și unde s-au obișnuit cu mediul de familie, mergând doar ocazional la mama lor în apartamentul închiriat.

Deși s-au despărțit, Rareș este în continuare cel care plătește toate cheltuielile fostei lui soții după ce aceasta a părăsit căminul conjugal. Dansatorul virează sume imense în contul Andreei pentru plata chiriei noului apartament în care s-a mutat, dar și pentru păstrarea bonelor care au în continuare grijă de cei trei copii ai lor. El a decis să îi asigure fostei lui partenere toate condițiile necesare pentru a se asigura că ei nu o să îi lipsească nimic pentru a avea grijă de copiii lor.

Pentru Andreea Popescu, standardele de viață rămân la fel de ridicate. Veniturile tinerei mame provin mai mult din colaborările pe care le are cu diferite branduri în calitate de influencer.

Chiar dacă Rareș și Andreea nu mai formează un cuplu, cei doi încearcă să păstreze aparențele în fața copiilor lor, având o relație civilizată, de prietenie și respect, pentru a-i crește pe cei mici. Atunci când au semnat actele de divorț, cei doi au convenit asupra unei sume pe care el o plătește lunar Andreei pentru a putea avea grijă de cei trei copii ai lor. Apartamentul pe care ea și l-a ales în zona de nord a Capitalei nu este deloc unul ieftin, dar Rareș Cojoc e dispus să îi ofere fostei lui partenere tot ce are nevoie pentru a duce un trai decent și după părăsirea căminului conjugal.

Se pare, însă, că cele trei bone au rămas în continuare în penthouse și au grijă de cei trei copii doar atunci când micuții se află în vizită la tatăl lor. Doar una dintre bone o vizitează la noul apartament pe Andreea de câteva ori pe săptămână.

Andreea și Rareș preferă să păstreze în continuare detaliile divorțului pentru ei, fără să își dorească să divulge public adevăratul motiv și fiind mult mai discreți cu privire la cauza despărțirii lor.

