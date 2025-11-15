Antena Căutare
Mulți au auzit de frații Tate, dar puțini știu că cei doi au o soră! Cum arată și cu ce se ocupă Janine

Numele fraților Tate are deja notorietate în spațiul public, însă sora lor, Janine, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să se dedice studiului și carierei sale.

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 15:00 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:02
Andrew și Tristan Tate sunt cunoscuți de toată lumea, devenind faimoși pentru opiniile lor controversate, dar și pentru felul în care și-au transformat viața într-un adevărat spectacol mediatic. Între timp, sora lor mai mică a ales o viață total opusă, bazată pe muncă, discreție și studiu. Iată cu ce se ocupă!

Citește și: Frații Tate își primesc bolizii de lux cu o valoare de peste 4 milioane de euro înapoi. Cum a ajuns instanța la această decizie

Cine e și cu ce se ocupă sora mai mică a fraților Tate

După ce a terminat liceul din Luton, Marea Britanie, Janine s-a mutat în Statele Unite, unde a studiat Dreptul la University of Kentucky. Ambițioasă și studioasă, ea a fost admisă, în anul 2017, în Baroul din Kentucky și a lucrat în domeniul dreptului corporativ, sănătății și asigurărilor, potrivit Cancan.

Ulterior, cariera lui Janine s-a extins către poziții de responsabilitate în corporații importante, unde a gestionat litigii complexe, rămânând, în același timp, departe de lumina reflectoarelor. Spre deosebire de frații ei, Janine a evitat scandalurile mediatice, construindu-și o reputație profesională respectabilă.

Potrivit sursei citate mai sus, relația lui Janine cu Andrew și Tristan Tate este una distantă. Rar este menționată în interviurile celor doi. La un moment dat, Andrew Tate ar fi spus, într-un podcast, că: „Sora mea este feministă, locuiește în America și nu suntem în cea mai bună relație”, mai notează Cancan.

Familia Tate are rădăcini complexe. Tatăl, Emory Andrew Tate Jr., născut în Chicago, din fiu de pastor, a fost pasionat de logică și limbi străine. A servit ca sergent în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, unde și-a descoperit pasiunea pentru șah, devenind, mai târziu, unul dintre cei mai creativi maeștri americani ai anilor `80-`90.

Mama fraților Tate și a lui Janine, Eileen Ashleigh Tate, este britanică și a lucrat ca asistent social. După divorțul de tatăl copiilor ei, produs în 1997, Eileen s-a întors în Luton, orașul natal, alături de cei trei copii, Andrew, Tristan și Janine, unde au dus o viață modestă, notează o altă sursă.

Citește și: Cum au fost abordate de frații Tate două adolescente românce. Tinerele au dezvăluit că aceștia aveau un „tipar”

„Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. La 17 ani am început să livrez ziare în fiecare dimineață. Apoi am lucrat la un fast-food, iar aceasta este o lecție foarte bună pe care tinerii ar trebui să o învețe. Am lucrat și ca bodyguard într-un club din Londra. Oamenii din club erau nepoliticoși cu mine.

Cel mai greu a fost când am vândut uși și geamuri. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar. Muncitorilor le ofer ceva de băut, pentru că știu ce înseamnă să fii în locul lor. Întotdeauna îi ascult pe cei care vor să îmi propună idei de afaceri”, spunea Tristan Tate, în urmă cu mai mulți ani, pentru Antena Stars.

