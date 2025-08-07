Naomi Campbell vine pentru prima oară în România. Supermodelul va urca pe scenă în calitate de DJ. Unde poate fi văzută

Naomi Campbell vine pentru prima dată în România. Supermodelul britanic va susține un show incendiar în noua sa ipostază de DJ.

La cei 55 de ani ai săi, după ce a defilat pentru cele mai mari branduri ale tuturor timpurilor încă din copilărie, Naomi Campbell va urca pe scena unuia dintre cele mai celebre cluburi din România.

Naomi Campbell vine pentru prima oară în România

Naomi Campbell, una dintre figurile emblematice ale modei internaționale, ajunge pentru prima dată în România, unde își va prezenta noua sa pasiune, aceea de DJ, într-un show organizat la Nuba Beach Club, potrivit Cancan.

După o carieră legendară în fashion, Naomi Campbell a simțit nevoia să se reprofileze, așa că și-a extins universul creativ către scena muzicii electronice, mixând pe marile scene ale lumii și surprinzându-și fanii cu un set demn de un DJ cu ani buni de experiență.

Pe 15 august 2025, publicul din România va avea șansa să trăiască, pentru prima dată, această experiență unică într-un cadru spectaculos, chiar în Mamaia. Seturile sale muzicale sunt susținute de influențele colectivului berlinez Keinemusik, care îi oferă sprijin creativ, fără a mixa, însă, alături de ea în cadrul show-urilor, mai transmite sursa citată mai sus.

Evenimentul de la Mamaia se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, aducând în România nu doar eleganța și carisma unui top model internațional, ci și o experiență muzicală inedită, într-un cadru exclusivist. Fanii din țară și turiștii străini vor avea ocazia unică de a o vedea live pe Naomi Campbell într-o ipostază cu totul nouă, dar la fel de incendiară.

Cine este Naomi Campbell. Și-a început cariera în modeling la vârsta de șapte ani

Născută în Londra, în 1970, Naomi Campbell și-a început cariera în modeling la doar șapte ani, devenind, de-a lungul anilor, un simbol al eleganței și al frumuseții.

În august 1988, Naomi Campbell a fost primul model de culoare care a apărut pe coperta revistei Vogue. Pe lângă modeling, supermodelul britanic a colaborat cu nume mari din muzică, film și modă, de la Michael Jackson, Madonna, Bob Marley și Jay-Z, până la Chanel și Versace.

Acum, românii vor avea ocazia să o vadă pentru prima dată pe 15 august, la Nuba Beach Club, într-un show de excepție care, cu siguranță, va aduce în țara noastră și mulți turiști străini.