Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Naomi Campbell vine pentru prima oară în România. Supermodelul va urca pe scenă în calitate de DJ. Unde poate fi văzută

Naomi Campbell vine pentru prima oară în România. Supermodelul va urca pe scenă în calitate de DJ. Unde poate fi văzută

Naomi Campbell vine pentru prima dată în România. Supermodelul britanic va susține un show incendiar în noua sa ipostază de DJ.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 11:55 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 12:27
Galerie
Naomi Campbell vine pentru prima oară în România. Când și unde o poți vedea | Profimedia

La cei 55 de ani ai săi, după ce a defilat pentru cele mai mari branduri ale tuturor timpurilor încă din copilărie, Naomi Campbell va urca pe scena unuia dintre cele mai celebre cluburi din România.

Citește și: Reacția Danei Budeanu după apariția lui Jennifer Lopez la București. Ce legătură neștiută există între cele două

Naomi Campbell vine pentru prima oară în România

Naomi Campbell, una dintre figurile emblematice ale modei internaționale, ajunge pentru prima dată în România, unde își va prezenta noua sa pasiune, aceea de DJ, într-un show organizat la Nuba Beach Club, potrivit Cancan.

Articolul continuă după reclamă

După o carieră legendară în fashion, Naomi Campbell a simțit nevoia să se reprofileze, așa că și-a extins universul creativ către scena muzicii electronice, mixând pe marile scene ale lumii și surprinzându-și fanii cu un set demn de un DJ cu ani buni de experiență.

Pe 15 august 2025, publicul din România va avea șansa să trăiască, pentru prima dată, această experiență unică într-un cadru spectaculos, chiar în Mamaia. Seturile sale muzicale sunt susținute de influențele colectivului berlinez Keinemusik, care îi oferă sprijin creativ, fără a mixa, însă, alături de ea în cadrul show-urilor, mai transmite sursa citată mai sus.

Evenimentul de la Mamaia se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, aducând în România nu doar eleganța și carisma unui top model internațional, ci și o experiență muzicală inedită, într-un cadru exclusivist. Fanii din țară și turiștii străini vor avea ocazia unică de a o vedea live pe Naomi Campbell într-o ipostază cu totul nouă, dar la fel de incendiară.

Citește și: Secretul trupului perfect al lui Jennifer Lopez la 56 de ani. Ce mănâncă și la ce aliment a renunțat complet

Cine este Naomi Campbell. Și-a început cariera în modeling la vârsta de șapte ani

Născută în Londra, în 1970, Naomi Campbell și-a început cariera în modeling la doar șapte ani, devenind, de-a lungul anilor, un simbol al eleganței și al frumuseții.

În august 1988, Naomi Campbell a fost primul model de culoare care a apărut pe coperta revistei Vogue. Pe lângă modeling, supermodelul britanic a colaborat cu nume mari din muzică, film și modă, de la Michael Jackson, Madonna, Bob Marley și Jay-Z, până la Chanel și Versace.

+16
Mai multe fotografii

Acum, românii vor avea ocazia să o vadă pentru prima dată pe 15 august, la Nuba Beach Club, într-un show de excepție care, cu siguranță, va aduce în țara noastră și mulți turiști străini.

Prima imagine cu Marilu Dobrescu, după două luni de absență în mediul online. Cum a fost surprinsă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
Observatornews.ro Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Ultimul onor al Gărzii. Filmul evenimentelor Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Ultimul onor al Gărzii. Filmul evenimentelor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Miercuri, 06.08.2025, 18:37 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Corina Năstase, însărcinată cu primul copil. Fostul premier Adrian Năastase va fi bunic de băiețel
Corina Năstase, însărcinată cu primul copil. Fostul premier Adrian Năastase va fi bunic de băiețel
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită Catine.ro
Betty Salam și Roberto Tudor, primele declarații de dragoste făcute în public: „se oprește lumea în loc!”
Betty Salam și Roberto Tudor, primele declarații de dragoste făcute în public: „se oprește lumea în loc!”
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale, potrivit AI. Cauzele eșecului, găsite de inteligența artificială
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public împreună, iar gesturile romantice nu au lipsit. Foto
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public... Elle
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos | FOTO
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant HelloTaste.ro
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe Dunăre
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe... Jurnalul
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu Rusia...
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu... Kudika
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025 Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Ultimul onor al Gărzii. Filmul evenimentelor
Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Ultimul onor al Gărzii. Filmul evenimentelor Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei ProSport
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului Gandul
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta”
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x