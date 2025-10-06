Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două

Antena Căutare
Natalia Mateuț, prezentatoarea Antena Stars, se laudă cu cea care i-a dat viață, având o mamă minunată.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 15:10 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 16:18
Cu o carieră înfloritoare și o familie iubitoare care o susține necondiționat, Natalia Mateuț se poate considera o femeie norocoasă. | Antena 1

Prezentatoarea emisiunii Viața fără filtru la Antena Stars a împărtășit recent câteva imagini cu urmăritorii ei de pe Instagram în care apar mama și bunica ei. Din noile imagini se vede clar de unde Natalia a moștenit cele mai frumoase trăsături și cele mai bune gene.

Cum arată mama și bunica Nataliei Mateuț

Frumoasa prezentatoare TV are o relație minunată cu părinții ei, dar și cu bunica ei, de care e foarte apropiată. În acest weekend, Natalia a profitat de timpul ei liber și de vremea frumoasă și a imortalizat momentele speciale petrecute alături de mama și bunica ei.

Natalia Mateuț este recunoscătoare pentru familia frumoasă pe care o are și întotdeauna a beneficiat de sprijinul părinților ei care au susținut-o în proiectele ei. Ea are și o soră pe nume Alexandra care, pentru ea, e cea mai bună prietenă a ei.

Vedeta postează foarte rar imagini cu părinții ei, semn că atunci când se întâlnește cu ei preferă să se bucure din plin de timpul petrecut în familie alături de ei fără să fie distrasă de telefon.

Cu toate acestea, recent, prezentatoarea TV a dorit să imortalizeze câteva momente dragi din viața ei, când a ieșit la plimbare cu mama și bunica ei. Din imagine se vede că Natalia seamănă leit cu mama ei și nu de puține ori, când au fost văzute împreună, lumea a crezut că sunt surori.

„Mama, zice lumea că ești sora mea mai mare”, a spus Natalia Mateuț, pe Instagram.

Cu același zâmbet și privire caldă, mama Nataliei a zâmbit la cameră, la fel și bunica prezentatoarei TV, amândouă fiind vizibil emoționate și mândre de Natalia.

Pentru Natalia Mateuț, familia este cea mai importantă și a povestit în repetate rânduri că mama ei a spus că își dorește să o vadă căsătorită.

Natalia locuiește în prezent alături de sora ei, Alexandra, în apartamentul pe care l-au primit de la părinții lor. Prezentatoarea TV a povestit într-un interviu în trecut că mama ei a fost cea care s-a ocupat de amenajarea și decorarea casei, fiind extrem de recunoscătoare pentru această locuință.

„Urmează să îmi fac dressingul mult visat, să îmi fac o insuliță, să pun mochetă (...) În schimb, un dressing foarte frumos are sora mea care s-a mutat cu mine anul trecut. Holul delimitează cele două părți. Jumătatea în care sunt eu intră și livingul, și bucătăria, spații comune, iar în partea ei din stângă are baia”, spunea Natalia Mateuț, la Un Show Păcătos.

Cu o carieră înfloritoare și o familie iubitoare care o susține necondiționat, Natalia Mateuț se poate considera o femeie norocoasă.

