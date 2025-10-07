Nicole Kidman, apariție relaxată după anunțul divorțului. De mână cu cine a fost văzută la Paris Fashion Week

Nicole Kidman a fost prezentă la Paris Fashion Week. Iată alături de cine a apărut în public după anunțul divorțului.

Nicole Kidman trece printr-o perioadă dificilă în plan personal. Celebra actriță a semnat actele de divorț, după 19 ani de căsnicie. Ea și Keith Urban și-au spus adio după un mariaj de aproape două decenii.

Alături de cine a apărut Nicole Kidman la Paris Fashion Week

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Keith Urban, în vârstă de 57 de ani, au divorțat după 19 ani de căsătorie. Cei doi au uluit o lume întreagă când s-a aflat.

Articolul continuă după reclamă

Celebra actriță începe un nou capitol, nu doar ca femeie singură, ci și ca ambasador de brand.

Nicole Kidman și-a făcut debutul ca ambasador pentru Chanel la Paris Fashion Week. Actrița a fost prezentă la debutul lui Matthieu Blazy cu celebra casă de modă.

Pentru eveniment, Nicole Kidman a purtat o ținută relaxată, cu o cămașă albă lungă, blugi, accesorii minimaliste, accentul fiind pus pe geanta Chanel de un roșu bogat. Ea a debutat și o tunsoare nouă, apărând cu breton.

Diva australiană a fost însoțită de două dintre fiicele sale, Sunday Rose, 17, și Faith Margaret, 14. Acestea și-au susținut mama în cadrul primei sale apariții publice de la anunțul divorțului de tatăl lor, Keith Urban.

Actrița mai are doi copii, adoptați în timpul mariajului cu Tom Cruise, Isabella, în vârstă de 32 de ani, și Connor, în vârstă de 30 de ani.

„Sunt încântată să mă alătur casei Chanel în timp ce aceasta începe un nou capitol sub conducerea lui Matthieu. Fiind cineva care apreciază atât de mult Haute Couture-ul, aștept cu nerăbdare să fiu martoră la viziunea lui Matthieu pentru cea mai veche casă de Haute Couture care funcționează încă și să am oportunitatea de a purta ceea ce știu că vor fi creații superbe.

Chanel a fost întotdeauna înaintea vremurilor, reflectând o lumină inteligentă și grațioasă asupra femeilor, și sunt sigură că Matthieu nu va face excepție, la fel cum a făcut și Karl la timpul său”, a spus actrița, conform unei surse.

Vedeta a strălucit din primul rând la prezentarea de modă, alături de Ayo Edebiri, Margot Robbie, Penélope Cruz, Vanessa Paradis, Lily Rose-Depp, Pedro Pascal și Julia Louis-Dreyfus.

Legătura dintre Nicole Kidman și Chanel este una care datează din 2004, vedeta alegând ținutele casei de modă la multe dintre evenimentele de pe covorul roșu. Numirea ei ca ambasador de brand este un omagiu adus acestei legături trainice.

„De la filmul de neuitat al lui Baz Luhrmann până la nenumăratele ei apariții pe covorul roșu, Nicole Kidman a făcut întotdeauna parte din istoria casei. Liberă și mereu schimbătoare, ea este pentru mine întruchiparea femeii Chanel. Știu că împărtășim și o pasiune autentică pentru meșteșug și savoir-faire. Să fi lucrat cu Nicole în trecut și acum să ne reîntâlnim la Chanel este un vis devenit realitate și nu m-ar putea face mai fericit”, a spus Matthieu Blazy.

Nicole Kidman nu-și folosește imaginea și vocea doar pentru promovarea modei, ci și pentru a le ajuta pe actrițe, fiind ambasador UN Women Goodwill. Aceasta și-a impus să lucreze la fiecare 18 luni cu o regizoare, într-o industrie unde cele mai multe proiecții sunt realzate de bărbați.