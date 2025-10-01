Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre copii

Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre copii

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Iată ce bătălie vor duce în instanță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:16 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:16
Galerie
Detalii despre divorțul momentului la Hollywood | GettyImages

După aproape două decenii de căsnicie, Nicole Kidman și Keith Urban s-au hotărât să se despartă. Cei doi au o avere impresionantă, dar și reguli stricte în privința copiilor.

Citește și: Actrița Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cine a luat decizia separării

Cum își vor împărți Nicole Kidman și Keith Urban averea de milioane de dolari

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Keith Urban, în vârstă de 57 de ani, au împreună două fete, iar în cei 19 ani de mariaj au strâns o avere estimată la 695 dde milioane de dolari. În 2023, erau în topul celor mai bogați australieni, potrivit unei surse. Pentru a fi accepați în clasamentul Financial Review Rich List, trebuiau să aibă peste 690 de milioane de dolari australieni.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit sursei menționate anterior, în 2025, Nicole Kidman are un capital estimat între 250 și 382 de milioane de dolari australieni. Variațiile acestea sunt în urma evaluărilor activelor imobiliare pe care celebra actriță le deține, precum și sumele provenite din contracte de imagine, filme și alte proiecte artistice. Cel mai valoros proiect al actriței din punct de vedere financiar este rolul din Big Litte Lies, care i-a adus 1 milion de dolari pentru fiecare episod.

Citește și: Rochia îndrăzneață, cu spatele gol a lui Nicole Kidman a făcut furori pe covorul roșu. Actrița a întors toate privirile

Nicole Kidman este atât actriță premiată cu Oscar, cât și producătoare în industria de divertisment. Totodată, este ambasador pentru o serie de branduri de lux, precum Chanel, ceasurile Omega, Nintendo, Jimmy Choo, Etihad Airways, Neutrogena, SeraLabs, Balenciaga sau Clé de Peau Beauté, ceea ce îi aduce un venit și o expunere deosebită în întreaga lume.

De asemenea, cântărețul și compozitorul Keith Urban ar avea o avee de 75 de milioane de dolari australieni. Cariera sa impresionantă în domeniul muzical i-a adus un venit uluitor. De asemenea, acesta are venituri suplimentare din vânzarea chitărilor personalizate.

Keith Urban este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică country din lume, cu albume premiate, turnee internaționale și vânzări de milioane de discuri. De asemenea, a devenit de-a lungul timpului și o figură populară în emisiunile tv, precum Americam Idol, care i-a adus până la 5 milioane de dolari pentru fiecare sezon.

Atât Nicole, cât și Keith au cariere solide în spate, dedicându-și viața platourilor de filmare sau scenei. Împreună au construit și un imperiu imobiliar, de la căsătoria lor care a avut loc în 2006.

Citește și: Maria Lucia Hohan, celebra creatoare de modă, acuzată că a avut 10 aventuri pe parcursul relației cu fostul logodnic

La doar doi ani de la nuntă, cei doi au achiziționat o vilă în Nashville, Queen of Northumberland, într-o zonă rezidențială de elită. Reședința are 10.000 de metri pătrați, are un teren de tenis, cinematograf, piscină și alte facilități de top.

Tot în 2008, cei doi au cumpărat o proprietate în Beverly Hills pentru aproxmaiv 4,8 milioane de dolari.

În 2009 s-au mutat cu investițiile în Australia, în Sydney, unde au achiziționat un penthouse în clădirea Latitude, având vedere spre Harbour Bridge. De atunci au achiziționat acolo încă șase apartamente, având o valoare de peste 27 de milioane de dolari.

În 2010, au cumpărat un apartament în Chelsea, New York, pentru care au plătit 10 milioane de dolari. În 2011, au cumpărat o proprietate istorică în Southern Highlands, New South Wales, numită Bunya Hill. Casa georgiană din 1878, facilitățile moderne și zona fac din locație un adevărat refugiu.

Citește și: Nicole Kidman, „arsenal” de mușchi în cel mai nou pictorial! Cum arată diva de 55 de ani în fustă mini

În 2022, Nicole Kidman a cumpărat un apartament de lux în complexul Milsons Point din Sydney pentru 1,35 milioane de dolari, potrivit sursei menționate anterior. Acesta este al cincilea apartament din locația respectivă.

În cursul anului 2025, actrița a cumpărat încă un apartament în locația din Sydney, pentru 7,7 milioane de dolari.

Portofoliul imobiliar al cuplului este evaluat la apoximatv 282 milioane de dolari. Aceștia au dat dovadă de o strategie financiară bine pusă la punct, investind în piețe imobiliare internaționale.

Citește și: Nicole Kidman și Javier Bardem, impecabili la premiera filmului "Being the Ricardos". Cu ce rochie a impresionat actrița

Detalii despre divorțul lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce stabiliseră deja în cazul unui divorț

Nicole Kidman ș Keith Urban au făcut pași în direcții opuse încă de la începutul verii, când muzicianul s-a mutat din locuința familiei din Nashville. Actrița ar fi încercat să-și salveze căsnicia, însă eforturile sale au fost în van.

Cei doi s-au cunoscut în 2005, iar după un an s-au căsătorit. Au doi copii împreună, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița mai are doi copii, adoptați în timpul mariajului cu Tom Cruise, Isabella, în vârstă de 32 de ani, și Connor, în vârstă de 30 de ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit unei surse, în documentele divorțului celor doi, este specificat faptul că fetele vor fi încredințate actriței Nicole Kidman. Potrivit documentelor, fetele vor sta la actriță 306 zile, în timp ce la muzician 59. Keith Urban va putea lua fetele sâmbăta, de la 10:00 la 18:00, și va putea petrece o duminică da, una nu alături de ele. Nicole Kidman va avea grijă de ele în restul timpului.

Citește și: Cum arată Isabella Kidman Cruise la 28 de ani. Apariție rară pentru fiica adoptivă a lui Tom Cruise

De asemenea, cei doi au convenit și în privința sărbătorilor, după cum urmează: fetele vor fi alături de actriță de Ziua Mamei și de Paște, iar de Ziua Tatălui și de Ziua Recunoștinței vor fi alături de muzician.

Toate aceste detalii erau deja stabilite între cei doi în eventualitatea unui divorț. De asemenea, în documentele respective mai este menționat și faptul că Nicole și Keith vor lua împreună deciziile importante în privința fetelor, indiferent dacă este vorba de educația lor sau activități extrașcolare.

Nici Nicole Kidman, nici Keith Urban nu vor primi pensie alimentară, fiind „deja plătite toate obligațiile financiare ale copiilor”. De asemenea, costurile divorțului vor fi împărțite la doi.

În ciuda divorțului, amândoi sunt dispuși să le ofere fetelor un mediu stabil și plin de dragoste. Totodată, niciunul dintre ei „nu trebuie să-l vorbească de rău pe celălalt” sau despre oricare alt membru al familie. Amândoi le vor încuraja pe fete să își iubească atât mama, cât și tata și vor face tot posibilul să se simtă confortabil în ambele familii.

Citește și: Nadia Comăneci, la povești cu Nicole Kidman. Celebra actriță i-a spus Nadiei cât de mult o admiră: "Eu abia pot să stau în mâini"

Pe lângă aceste detalii, cele două vedete trebuie să urmeze un curs de parenting, după cel mult 60 de zile de la depunerea actelor de divorț.

Toate aceste acte au fost semnate la notar de către actriță pe 6 septembrie, în timp ce muzicianul a semnat pe 29 august. Nicole Kidman a depus actele de divorț marți, după 19 ani de căsnicie. Decizia i-a luat prin surprindere și pe apropiați.

Surse din interior precizează că muzicianul s-a mutat deja într-o altă locuință împreună cu o femei mai tânără din industria muzicală.

Nicole Kidman și Keith Urban pe covorul roșu
+85
Mai multe fotografii

„Se zvonește că este cu o femeie mai tânără din domeniu. Despre asta vorbește toată lumea. Toată lumea vrea să știe cine este, dar până acum, rămâne un mister”, precizează persoanele respective.

Mircea Bravo a lansat un nou film. Cât l-a costat și care e povestea neștiută din spatele peliculei. "Dat în judeca...
Înapoi la Homepage
AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată Reginei Maria
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani Kudika
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa ProSport
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x