Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre copii

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Iată ce bătălie vor duce în instanță.

După aproape două decenii de căsnicie, Nicole Kidman și Keith Urban s-au hotărât să se despartă. Cei doi au o avere impresionantă, dar și reguli stricte în privința copiilor.

Citește și: Actrița Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cine a luat decizia separării

Cum își vor împărți Nicole Kidman și Keith Urban averea de milioane de dolari

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Keith Urban, în vârstă de 57 de ani, au împreună două fete, iar în cei 19 ani de mariaj au strâns o avere estimată la 695 dde milioane de dolari. În 2023, erau în topul celor mai bogați australieni, potrivit unei surse. Pentru a fi accepați în clasamentul Financial Review Rich List, trebuiau să aibă peste 690 de milioane de dolari australieni.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit sursei menționate anterior, în 2025, Nicole Kidman are un capital estimat între 250 și 382 de milioane de dolari australieni. Variațiile acestea sunt în urma evaluărilor activelor imobiliare pe care celebra actriță le deține, precum și sumele provenite din contracte de imagine, filme și alte proiecte artistice. Cel mai valoros proiect al actriței din punct de vedere financiar este rolul din Big Litte Lies, care i-a adus 1 milion de dolari pentru fiecare episod.

Citește și: Rochia îndrăzneață, cu spatele gol a lui Nicole Kidman a făcut furori pe covorul roșu. Actrița a întors toate privirile

Nicole Kidman este atât actriță premiată cu Oscar, cât și producătoare în industria de divertisment. Totodată, este ambasador pentru o serie de branduri de lux, precum Chanel, ceasurile Omega, Nintendo, Jimmy Choo, Etihad Airways, Neutrogena, SeraLabs, Balenciaga sau Clé de Peau Beauté, ceea ce îi aduce un venit și o expunere deosebită în întreaga lume.

De asemenea, cântărețul și compozitorul Keith Urban ar avea o avee de 75 de milioane de dolari australieni. Cariera sa impresionantă în domeniul muzical i-a adus un venit uluitor. De asemenea, acesta are venituri suplimentare din vânzarea chitărilor personalizate.

Keith Urban este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică country din lume, cu albume premiate, turnee internaționale și vânzări de milioane de discuri. De asemenea, a devenit de-a lungul timpului și o figură populară în emisiunile tv, precum Americam Idol, care i-a adus până la 5 milioane de dolari pentru fiecare sezon.

Atât Nicole, cât și Keith au cariere solide în spate, dedicându-și viața platourilor de filmare sau scenei. Împreună au construit și un imperiu imobiliar, de la căsătoria lor care a avut loc în 2006.

Citește și: Maria Lucia Hohan, celebra creatoare de modă, acuzată că a avut 10 aventuri pe parcursul relației cu fostul logodnic

La doar doi ani de la nuntă, cei doi au achiziționat o vilă în Nashville, Queen of Northumberland, într-o zonă rezidențială de elită. Reședința are 10.000 de metri pătrați, are un teren de tenis, cinematograf, piscină și alte facilități de top.

Tot în 2008, cei doi au cumpărat o proprietate în Beverly Hills pentru aproxmaiv 4,8 milioane de dolari.

În 2009 s-au mutat cu investițiile în Australia, în Sydney, unde au achiziționat un penthouse în clădirea Latitude, având vedere spre Harbour Bridge. De atunci au achiziționat acolo încă șase apartamente, având o valoare de peste 27 de milioane de dolari.

În 2010, au cumpărat un apartament în Chelsea, New York, pentru care au plătit 10 milioane de dolari. În 2011, au cumpărat o proprietate istorică în Southern Highlands, New South Wales, numită Bunya Hill. Casa georgiană din 1878, facilitățile moderne și zona fac din locație un adevărat refugiu.

Citește și: Nicole Kidman, „arsenal” de mușchi în cel mai nou pictorial! Cum arată diva de 55 de ani în fustă mini

În 2022, Nicole Kidman a cumpărat un apartament de lux în complexul Milsons Point din Sydney pentru 1,35 milioane de dolari, potrivit sursei menționate anterior. Acesta este al cincilea apartament din locația respectivă.

În cursul anului 2025, actrița a cumpărat încă un apartament în locația din Sydney, pentru 7,7 milioane de dolari.

Portofoliul imobiliar al cuplului este evaluat la apoximatv 282 milioane de dolari. Aceștia au dat dovadă de o strategie financiară bine pusă la punct, investind în piețe imobiliare internaționale.

Citește și: Nicole Kidman și Javier Bardem, impecabili la premiera filmului "Being the Ricardos". Cu ce rochie a impresionat actrița

Detalii despre divorțul lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce stabiliseră deja în cazul unui divorț

Nicole Kidman ș Keith Urban au făcut pași în direcții opuse încă de la începutul verii, când muzicianul s-a mutat din locuința familiei din Nashville. Actrița ar fi încercat să-și salveze căsnicia, însă eforturile sale au fost în van.

Cei doi s-au cunoscut în 2005, iar după un an s-au căsătorit. Au doi copii împreună, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița mai are doi copii, adoptați în timpul mariajului cu Tom Cruise, Isabella, în vârstă de 32 de ani, și Connor, în vârstă de 30 de ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit unei surse, în documentele divorțului celor doi, este specificat faptul că fetele vor fi încredințate actriței Nicole Kidman. Potrivit documentelor, fetele vor sta la actriță 306 zile, în timp ce la muzician 59. Keith Urban va putea lua fetele sâmbăta, de la 10:00 la 18:00, și va putea petrece o duminică da, una nu alături de ele. Nicole Kidman va avea grijă de ele în restul timpului.

Citește și: Cum arată Isabella Kidman Cruise la 28 de ani. Apariție rară pentru fiica adoptivă a lui Tom Cruise

De asemenea, cei doi au convenit și în privința sărbătorilor, după cum urmează: fetele vor fi alături de actriță de Ziua Mamei și de Paște, iar de Ziua Tatălui și de Ziua Recunoștinței vor fi alături de muzician.

Toate aceste detalii erau deja stabilite între cei doi în eventualitatea unui divorț. De asemenea, în documentele respective mai este menționat și faptul că Nicole și Keith vor lua împreună deciziile importante în privința fetelor, indiferent dacă este vorba de educația lor sau activități extrașcolare.

Nici Nicole Kidman, nici Keith Urban nu vor primi pensie alimentară, fiind „deja plătite toate obligațiile financiare ale copiilor”. De asemenea, costurile divorțului vor fi împărțite la doi.

În ciuda divorțului, amândoi sunt dispuși să le ofere fetelor un mediu stabil și plin de dragoste. Totodată, niciunul dintre ei „nu trebuie să-l vorbească de rău pe celălalt” sau despre oricare alt membru al familie. Amândoi le vor încuraja pe fete să își iubească atât mama, cât și tata și vor face tot posibilul să se simtă confortabil în ambele familii.

Citește și: Nadia Comăneci, la povești cu Nicole Kidman. Celebra actriță i-a spus Nadiei cât de mult o admiră: "Eu abia pot să stau în mâini"

Pe lângă aceste detalii, cele două vedete trebuie să urmeze un curs de parenting, după cel mult 60 de zile de la depunerea actelor de divorț.

Toate aceste acte au fost semnate la notar de către actriță pe 6 septembrie, în timp ce muzicianul a semnat pe 29 august. Nicole Kidman a depus actele de divorț marți, după 19 ani de căsnicie. Decizia i-a luat prin surprindere și pe apropiați.

Surse din interior precizează că muzicianul s-a mutat deja într-o altă locuință împreună cu o femei mai tânără din industria muzicală.

„Se zvonește că este cu o femeie mai tânără din domeniu. Despre asta vorbește toată lumea. Toată lumea vrea să știe cine este, dar până acum, rămâne un mister”, precizează persoanele respective.