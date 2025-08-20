Nicoleta Luciu rupe tăcerea! Actrița a recunoscut de ce nu mai poartă verighetele și a mărturisit că nici soțul ei nu o face. Descoperă care este adevăratul motiv în rândurile de mai jos.

După ce s-a zvonit că în căsnicia Nicoletei Luciu ar fi apărut probleme, aceasta a decis să clarifice totul fără să se mai abțină, încercând să explice ce se întâmplă cât se poate de bine pentru a nu mai lăsa loc vehiculațiilor

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta a vorbit inclusiv despre motivul pentru care nu mai poartă verigheta, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Citeşte şi: Cât de mari au crescut copiii Nicoletei Luciu! Fiul cel mare e deja mai înalt decât ea. Cum arată Zsolt

Descoperă în rândurile de mai jos ce a povestit frumoasa actriță și ce planuri de viitor are.

Articolul continuă după reclamă

Motivul pentru care Nicoleta Luciu nu mai poartă verigheta. Ce se întâmplă în căsnicia ei

Nicoleta Luciu, una dintre cele mai frumoase actrițe de la noi din țară, care a revenit recent în atenția publicului cu noile sale proiecte, a devenit ținta cârcotașilor după ce a fost surprinsă fără verighetă.

Ea nu a ezitat să recunoască adevăratul motiv și a spus lucrurilor pe nume fără pic de abțineri, menționând inclusiv că nici soțul ei nu poartă inelul în fiecare zi.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod destul de frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând, de câteva luni și nu am crezut că o să ia așa amploare. (...)

În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante (revelioane, nunți, botezuri) pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Având în vedere că eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Nici el (n.r. nu poartă verigheta mereu). Nu cred că o relație stă în purtarea unui inel, care na... azi există, mâine nu mai există. Cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare, e foarte important să stai de vorba cu jumătatea ta și să relaționezi. Avem deja 20 de ani!” a explicat aceasta în cadrull Știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță în această dimineață.

Citeşte şi: Cum se menține în formă Nicoleta Luciu. Dieta minune care o ajută să aibă un trup perfect

Nicoleta Luciu a făcut, de asemenea, o serie de dezvăluiri și cu privire la planurile de viitor, menționând în premieră că vrea să deschidă o școală de modelling la Brașov și încă un podcast.

„Am venit mai devreme din vacanță pentru că demarăm două proiecte. Despre unul pot să vă spun, în direct, în premieră, faptul că o să deschid o școală de modelling la Brașov. Vrem să facem o școală exact ca cea pe care noi am făcut-o acum 30 de ani când am început. (...) Și vom mai avea un podcast”.

Iată și întreg interviul oferit pentru Antena Stars:

Citeşte şi: Cum arată Nicoleta Luciu fără machiaj la 44 de ani. Cât de schimbată este după ce s-a retras din lumina reflectoarelor