Imagini de colecție cu Nicușor Dan în timpul drumețiilor cu familia. A mers cu fiul lui în spate până la Chilia lui Arsenie Boca

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a postat un clip video din timpul drumețiilor făcute alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, în munții Făgăraș, în zona Sâmbăta de Sus.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 13:10 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 14:05
Șeful statului a prezentat în clipul de aproximativ un minut mai multe scene alături de familia sa. Nicușor Dan s-a filmat pe traseul montan, inclusiv la „chilia părintelui Arsenie Boca”, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. În tot acest timp, președintele României l-a avut în spate, într-un suport special, pe fiul său, Antim, în vârstă de trei ani.

Citește și: De ce Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la festivitățile de Ziua Marinei 2025. Unde a fost văzut | FOTO

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumeţiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a scris președintele României în mesajul care însoțește clipul video.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit imaginilor, președintele Nicușor Dan i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a arătat cum să bea apă din izvor.

Citește și: Ce i-a transmis Nicușor Dan lui Zelenski, de curând. De ce anume l-a asigurat Președintele României pe acesta

Inclusiv o turistă a postat o imagine în care apar președintele, băiețelul lui și familia femeii, aceasta declarându-se plăcut surprinsă de întâlnirea total neașteptată de pe potecile care duc spre chilia lui Arsenie Boca.

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens. Alături de noi, pe drum, se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris femeia pe Facebook.

Un alt turist a postat și el pe Facebook despre întâlnirea întâmplătoare cu președintele României, pe traseul de munte: „(...) Urca la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în drumeție, pe jos. Am dat mâna cu el și am povestit puțin despre munca mea ca asistent social (...)”.

Președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei și a ales să meargă, de Adormirea Maicii Domnului, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.

Nicușor Dan a vizitat și baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei

Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-au fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care se confruntă zi de zi salvamontiştii.

„Cu această ocazie, şeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică şi problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a declarat directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Alina Eremia, extrem de sexy în a doua rochie de la nuntă. Cum a arătat dansul senzual al mirilor...
