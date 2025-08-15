Antena Căutare
De ce Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la festivitățile de Ziua Marinei 2025. Unde a fost văzut | FOTO

După ce a anunțat că nu va fi prezent la festivitățile de Ziua Mariei 2025 de la Constanța, președintele Nicușor Dan a fost surprins în altă parte, încojurat de oameni.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 12:26
Unde a fost văzut Nicușor Dan după ce nu a participat la Ziua Marinei 2025 de la Constanța | Profimedia & Antena 3 CNN

Nicușor Dan nu a fost prezent de Ziua Marinei 2025 de la malul mării. Este un lucru neobișnuit ca Președintele al României să nu participe la festivități, singurul care a mai lipsit vreodată fiind Traian Băsescu. Cu toate acestea, el a fost reprezentat la fața locului de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu care a ținut și un discus în numele lui.

Potrivit lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, Nicușor Dan îl informase deja că nu va participa, dar a declarat că „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul presedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu.

Unde a fost văzut Nicușor Dan după ce nu a participat la Ziua Marinei 2025 de la Constanța

Aflat în perioada de concedii, Nicușor Dan a ales să petreacă ziua de 15 august 2025 alături de familie, dar și de alți români. Potrivit Antena 3 CNN, Președintele României s-a dus vineri, de Sfânta Maria, să asiste la o slujbă la o mănăstire.

În imaginile obținute în exclusivitate de antena3.ro, acesta apare alături de partenera sa și cei dei doi copii ai lor în mulțime. Ei au ales Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, unde au fost înconjurați de mai multe persoane și au asistat împreună la momentul religios.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, criticat pentru alegerile sale vestimentare la o drumeție în natură. Cum a apărut la un festival

Deși nu a fost prezent la festivitățile de la malul mării, primul on în stat a transmis un mesaj de Ziua Marinei și a transmis asigurări că „înțelege foarte bine importanța Armatei Române”.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a mai Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Marinei 2025

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat certitutdine, în mesajul transmis vineri, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci şi viitorul va fi mai bun pentru România, transmite news.ro.

„Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici”, a mai afirmat preşedintele în mesajul transmis la ceremoniile organizate la Constanţa şi prezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.

Nicuşor Dan subliniază că Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla.

”Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci sunt sigur că şi viitorul va fi mai bun pentru România”, afirmă preşedintele.

El remarcă faptul că, departe de ţară, de familie şi de prieteni, marinarii sunt dedicaţi unei profesii dificile.

”De aceea, vă mulţumesc şi dumneavoastră, şi celor apropiaţi pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceţi. Vă îndemn să vă păstraţi curajul şi să purtaţi cu devotament şi demnitate Drapelul României peste tot în lume”, explică Nicuşor Dan.

Citește și: Ce i-a transmis de curând Nicușor Dan lui Zelenski, de curând. De ce anume l-a asigurat Președintele României pe acesta

El aminteşte că rolul Forţelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliaţii şi partenerii României, la întărirea securităţii spaţiului euroatlantic şi la creşterea siguranţei cetăţenilor români.

”Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea şi modernizarea Forţelor Navale Române, astfel încât să aveţi asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participaţi”, a precizat preşedintele.

El a adăugat că, în actualul mediu internaţional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanţă strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

”Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranţei şi prosperităţii cetăţenilor români”, a dat asigurării Nicuşor Dan.

”Dragi marinari, Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază şi ocrotire! La mulţi ani şi bun cart înainte!”, a spus el în finalul mesajului.

