Marian Godină a dezvăluit ce urmează să facă din punct de vedere profesional după ce și-a anunțat demisia din Poliția Română.

Noul loc de muncă al lui Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Din ce își câștigă banii acum | Captură Facebook

La scurt timp după ce și-a anunțat plecarea din Poliția Română, Marian Godină a răspuns la întrebarea care se află pe buzele tuturor: cu ce se va ocupa de acum?

Fostul concurent de la Survivor 2026 a explicat că salariul pe care îl primea de la stat reprezenta doar una dintre sursele sale de venit.

Astfel, după demisie, va avea mai mult timp să se concentreze pe proiectele personale. Mai exact, printre planurile sale se numără un nou loc de muncă, unde va avea funcția de director de marketing, dar și activitatea de autor, stand-up-ul, proiectele online și mai multe colaborări, potrivit Libertatea.

Citește și: Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română. Ce planuri are acum că nu mai este polițist și ce mesaj a transmis soția lui

Articolul continuă după reclamă

Cum își câștigă Marian Godină banii după ce și-a anunțat demisia din Poliția Română

Marian Godină a dezvăluit că urmează să fie angajat în funcția de director de marketing al unei firme, însă nu a precizat numele companiei.

„În curând voi fi angajat în calitate de director de marketing al unei firme, pregătesc un nou turneu național de stand-up, pregătesc o nouă carte, am semnat deja câteva colaborări faine, am un canal de Patreon cu peste 1200 de abonați, Facebook-ul merge, o să postez mai des și pe canalul ăla video, o să fiu ambasador al unui brand foarte șmecher, sunt și președintele unei asociații”, a spus el, fără să dezvăluie nici numele brandului al cărui ambasador urmează să devină.

Citește și: Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă

Așa cum a precizat în mesajul său, Marian Godină intenționează să continue și cu activitatea de autor și să se implice mai mult în zona de divertisment. Fostul concurent de la Survivor 2026 a anunțat că pregătește un nou turneu național de stand-up, dar și o nouă carte. Scrisul reprezenta deja o parte importantă din activitatea sa.

„Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a declarat acesta, potrivit Libertatea.

Fostul polițist a mai explicat că salariul din Poliția Română nu mai reprezenta de ceva vreme principala sa sursă de venit.

„Au crezut că, odată cu uniforma, mi-am predat și capacitatea de a câștiga bani. Îmi pare rău să le stric petrecerea: salariul de polițist era, de multă vreme, doar una dintre sursele mele de venit. Mă duceam la serviciu ca la un hobby.

(...) Am demisionat tocmai pentru a avea mai mult timp să muncesc pentru proiectele mele, nu ca să stau acasă și să aștept șomajul sau pe vreunul care să-mi dea benzină cu un leu litrul. Nu mor de foame și nici nu dispar. Am demisionat din Poliție, nu din viața publică”, a afirmat Marian Godină, citat de sursa menționată mai sus.

Marian Godină vrea să fie mai activ online

Când a vorbit despre veniturile pe care le va avea după plecarea din Poliție, Marian Godină a menționat și activitatea sa online. Fostul polițist a dezvăluit că are deja peste 1.200 de abonați pe Patreon.

Patreon este o platformă prin care creatorii de conținut pot primi bani lunar direct de la cei care îi urmăresc, potrivit Libertatea.

În același timp, așa cum a spus, intenționează să fie mai activ pe Facebook și să publice mai des și pe canalul său video.